Comienza una nueva ilusión para los elencos de Tornquist

Con Boca de Coronel Suarez y Racing de Carhue ya instalados en las semifinales del torneo 2018. Este domingo comenzará a rodar la pelota del torneo clausura a la hora 13 para reserva y a la hora 15 para primera división.

Automoto debutará en su cancha enfrentando a Unión de Pigue por la zona A. En tanto por la zona B cotejarán Deportivo Argentino recibiendo a Unión de nuestra ciudad.

ZONA “A”

Primera fecha: Independiente vs. San Martín de Carhué, Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Automoto vs. Unión Pigüé, Puan F. Club vs. Club Sarmiento y Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén.

ZONA “B”:

Primera fecha: Boca Juniors vs. Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan, Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist, San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y Racing Club vs. El Progreso.