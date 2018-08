Empató Automoto y ganó Unión en el arranque del Clausura

En el comienzo del campeonato clausura en Tornquist Automoto igualó frente a Unión Pigue 1 a 1. Había puesto en ventaja al azulgrana Arturo Peralta de penal se lo empató sobre la hora Franco Gianfelici para Unión. En reserva ganó el visitante 2 a 1.

Unión en su visita a Deportivo Argentino ganó por 2 a 0 con goles de Ezequiel Schmidt de penal y Joaquin Correa. Se fueron expulsados Patahuer y Poncella. Además el arbitro expulsó al DT Carbajo. En reserva ganó Unión 2 a 1.

Resultados

Zona A

Independiente 3 San Martín carhue 1

Deportivo sarmiento 0 Tiro Suarez 0

Automoto 1 Unión P 1

Puan 0 Sarmiento 1

Peñarol G 2 At Huanguelen 1

Segunda fecha: Peñarol de Guaminí vs. Independiente, Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club, Club Sarmiento vs. Automoto, Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento y Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Carhué.

Zona B

Boca 1 Comercio 1

Peñarol P 3 Tiro Puan 1

Deportivo Argentino 0 Union T 2

San Martin ST 1 Blanco y Negro 1

Racing 0 El Progreso 2

Pxma Fecha:

Segunda fecha: Racing Club vs. Boca Juniors, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad, Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino, Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé y Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio.

Foto.Gentileza Depor Tornquist