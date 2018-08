LRF / Divisiones inferiores

Blanco y Negro prevaleció en el clásico suarense, al disputarse este sábado una nueva programación del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol.

En el marco de la zona “B”, el club albinegro venció en tres categorías como visitante en el Parque Bove: 1-0 tanto en 5ª como en 6ª y 2-0 en 7ª, mientras la entidad verdirroja hizo lo propio 3 a 2 en 8ª.

Por otro lado, cuatro nuevos equipos lograron la clasificación para los cuartos de final. En la zona “A” Unión de Tornquist en 6ª y El Progreso en 8ª, mientras en la zona “B” San Martín de Carhué y Racing en 6ª.

La Academia se aseguró un lugar porque si bien Deportivo Argentino tiene chances matemáticas de darle alcance, en los enfrentamientos entre sí prevalece el de Carhué (ganó 5-1 y 1-0).

Los resultados registrados en la jornada sabatina son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Empleados de Comercio 6, San Martín de Santa Trinidad 0; Peñarol de Pigüé 1, Automoto 0 y Unión de Tornquist 1, Club Sarmiento 2. Libres: Independiente, San Martín de Saavedra y Boca Juniors.

Sexta: Empleados de Comercio 7, San Martín de Santa Trinidad 1; Peñarol de Pigüé 2, Automoto 1; Unión de Tornquist 2, Club Sarmiento 1 y Boca Juniors 3, El Progreso 0. Libre: Independiente.

Séptima: Empleados de Comercio 4, San Martín de Santa Trinidad 1; Peñarol de Pigüé 0, Automoto 0; Deportivo Sarmiento “B” 4, San Martín de Saavedra 1 y Unión de Tornquist 0, Club Sarmiento “A” 4. Libres: Independiente y Boca Juniors.

Octava: Peñarol de Pigüé 0, Automoto 2; Deportivo Sarmiento “B” 3, San Martín de Saavedra 0; Unión de Tornquist 0, Club Sarmiento “A” 1 y Boca Juniors 2, El Progreso 3. Libres: Independiente y San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”

Quinta: Atlético Huanguelén 4, Puan F. Club 0; Deportivo Sarmiento 0, Blanco y Negro 1 y Deportivo Argentino 2, San Martín de Carhué 4. Libres: Racing Club y Tiro Federal de Puan.

Sexta: Atlético Huanguelén 2, Puan F. Club 4; Racing Club 8, Unión Pigüé 0; Deportivo Sarmiento 0, Blanco y Negro 1 y Deportivo Argentino 1, San Martín de Carhué 2. Libre: Tiro Federal de Puan.

Séptima: Atlético Huanguelén 7, Puan F. Club 0; Racing Club 2, Unión Pigüé 0; Deportivo Sarmiento “A” 0, Blanco y Negro 2 y Deportivo Argentino 0, San Martín de Carhué 4. Libre: Club Sarmiento “B”.

Octava: Racing Club 2, Unión Pigüé 0; Deportivo Sarmiento “A” 3, Blanco y Negro 2; Deportivo Argentino 1, San Martín de Carhué 2 y Tiro Federal de Puan 3, Club Sarmiento “B” 0. Libre: Atlético Huanguelén.

Los clasificados

A 24 asciende el número de elencos clasificados para los cuartos de final, de acuerdo al siguiente detalle:

Quinta: Boca Juniors, Club Sarmiento (zona “A”), Racing, Tiro Federal de Puan, San Martín de Carhué y Blanco y Negro (zona “B”.

Sexta: Boca Juniors, Unión de Tornquist (zona “A”); Puan F. Club, San Martín de Carhué y Racing (zona “B”).

Séptima: Empleados de Comercio, Club Sarmiento “A” (zona “A”), San Martín de Carhué, Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Racing (zona “B”).

Octava: San Martín de Santa Trinidad, Automoto, El Progreso (zona “A”), Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Puan, Blanco y Negro y Racing (zona “B”).

Próxima fecha

La que sigue es la vigésimo primera fecha de la zona “A” y la decimoctava y última de la zona “B”. Las mismas presentan el siguiente programa:

Zona “A”: Club Sarmiento “A” vs. Boca Juniors (5ª,6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (5ª,7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) e Independiente vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª). Libre: El Progreso.

Zona “B”: Club Sarmiento “B” vs. Atlético Huanguelén (7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Racing Club (5ª, 6ª y 7ª).

Partidos pendientes

Los enfrentamientos que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

Claudio Meier

posimeno

Con goles de Nahuel Cavallotti y Nicolás Marconi, la Sexta de Unión superó 2 a 1 a Sarmiento y selló su clasificación a Cuartos de final del TorneoApertura(Foto Club Unión)

Con el triunfo de hoy, los chicos del Verde llegaron a 31 puntos y se mantienen en el segundo puesto de la Zona A