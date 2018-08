Misterioso círculo aparece en una propiedad de Tornquist

Una serie de sucesos extraños han sido cúspide de noticias en la zona y la región. La aparición de animales mutilados en diferentes campos, una familia de la localidad de Saldungaray y su relato sobre la visualización de luces extrañas en el cielo y seres debajo de las mismas agrupados sobre el llano, en una noche de tormenta y este ultimo fin de semana la aparición en una quinta de la localidad de Tornquist, llaman poderosamente la atención.

Se pueden elaborar muchas teorías sobre los acontecimientos vividos en primera persona por sus protagonistas, quienes no salen de su estupor sin encontrar tampoco una explicación lógica mas allá de lo razonable. “Ver para creer” reza un viejo dicho y sin ser totalmente excepticos ni crédulos, sino caminando sobre la delgada linea de lo real y lo irreal el equipo de investigación de FM reflejos, de manera objetiva, se dispone involucrarse y a mostrar este nuevo fenómeno ocurrido días pasados en una quinta de la vecina localidad de Tornquist.

Por ello, fuimos hasta el lugar y nos entrevistamos con su protagonista, quien prefirió mantenerse en el anonimato, pero accedió muy afablemente a dejarnos entrar en su intimidad y mostrarnos lo que a continuación se muestra, previo relatar lo acontecido esa noche. En off nos relata lo siguiente, “En esta propiedad vivo desde hace muchos años, con la sola compañía de un ovejero alemán. La noche del viernes, cerca de la media noche precisamente, empieza a tener un comportamiento extraño, nerviosa, olfateaba debajo de la puerta y hociqueaba, se mostraba molesta, gruñía y ladraba. Amen de ello se oían ruidos como de tormenta, aunque el cielo se mostraba despejado con luna llena y hacia mucho frió. Ese ruido que se escuchaba lo relacione también con el paso de un camión, ya que en noches de silencio cualquier sonido se acentúa por tratarse de una zona muy descapampada. Me acosté tarde, ya habiendo desechado ideas ilógicas al sonido y para tranquilidad mía. En este sector uno esta muy acostumbrado a la soledad y a los ruidos naturales, por lo que cualquier alteración a la normalidad te pone nervioso. A la siguiente mañana me dispongo a salir de mi propiedad y observo, como una costumbre innata, todo mi predio y sin salir aun de mi estupor, advierto un circulo perfecto en el pasto. Es importante destacar que en esta época el pasto se encuentra seco. Pero el circulo que forma un aro perfecto esta verde, como se observa en la imagen que se adjunta. Me fui con un halo de intriga a comenzar mi jornada laboral. Luego comento con mis amistades y se elaboraron diferentes hipótesis, mate por medio, desde seres extraterrestes, hadas y duendes, hasta una explicación científica”.

La tarde de hoy era propicia para hacer un estudio de campo y allí pudimos estar frente a el. Este circulo aun se encuentra intacto y llama mucho la atención, ya que sobresale del paisaje típico. Posee una circunferencia de tres metros y medio, siendo su aro de unos diez centímetros, de un color verde oscuro, diferente al amarillento del terreno, con su centro amarillo. Después de analizar y realizar las fotografías necesarias nos despedimos y volvemos al estudio para investigar este curioso fenómeno. En primera instancia tomamos contacto con un ingeniero agronomo quien afirma de manera concreta que ese fenómeno es conocido como “anillo de hadas” son anillos de crecimiento diferencial de la vegetación producidos naturalmente por distintas clases de hongos (más específicamente micelios).

Estos anillos crecen normalmente con un diámetro de hasta 10 metros (aunque parece haber casos de hasta 70 metros,​ e incluso 800 metros).​ Suelen encontrarse en bosques, aunque también aparecen en prados, campos de cereales.

Consultamos luego con personas que estudian la mitología y lo antiguo, lo relacionado a la magia y a la mística del lugar y nos dijeron lo siguiente, siempre fuera de lo científico, “Según la mitología europea los anillos de hadas surgen tras un baile o concentración de hadas, brujos o duendes. Se dice también que son puertas hacia sus reinos. El folclore europeo creía que entrar en un círculo de hadas era algo malo ya que se saldría maldecido incluso te podrían atrapar una vez que estuvieras fuera. En Holanda se cuenta que son círculos del diablo. Y también por Europa se decía que entrar en uno de los anillos resultaría el sufrimiento de un castigo por parte de estos místicos seres. Hay una leyenda que afirma que para oír la reunión de las hadas tienes que correr por fuera del anillo durante 9 minutos en la dirección del Sol y con Luna llena. Se cuenta también que pisar un anillo de hadas te hace poder verlas pero sufrir posteriormente de ilusiones”.

Y fuimos por mas y consultamos con personas que investigan el fenómeno OVNI. En ufología, los anillos de hadas son anillos de crecimiento o por el contrario de bajo crecimiento o completamente áridos de la vegetación; causados por un aterrizaje o despegue de un ovni.

Según los ufólogos estos extraños círculos en el pasto son evidencia residual de ovnis, pues se dice, los anillos de las hadas presentan niveles anormales de radiación. Por lo tanto, se llegan a clasificar como un encuentro del segundo tipo. Dentro de esta clasificación también se encuentran los círculos de hielo y los círculos de cosecha. Curiosamente los únicos casos donde se registran anomalías dentro de los anillos son los casos que no fueron analizados por científicos y solo fueron “investigados” por ufólogos y adeptos del fenómeno ovni. No hay ningún caso en el que se detectaran anomalías radiactivas confirmadas por especialistas en geología, botánica, química o cualquiera que tenga un título en ciencia y que haya analizado este fenómeno.

En definitiva queda a criterio del colectivo imaginario la explicación y el entendimiento que se le pueda dar a este nuevo caso que se dio este fin de semana, aquí cerca en nuestra misteriosa y mítica comarca, que encierra secretos que se van mostrando de a poco, como en un cuenta gotas. Los interrogantes están tirados sobre la mesa, abiertos a cualquier explicación lógica o ilógica y que serán en el tiempo relatos a la hora de la cena o en noches de misterio y conexión con lo que esta mas allá de nuestros ojos, donde la imaginación vuela tan alto como nosotros lo permitamos. En tanto, volvamos a ser un poco niños y dejemos que nuestra inventiva nos lleve a otros nuevos mundos, con seres mitológicos y de otras galaxias. Soñemos por un rato con un mundo mejor.

Arnaldo Botto

FM Reflejos