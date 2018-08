Reunión de la liga de fútbol

Con el objetivo de hacer coincidir la culminación de la fase de clasificación de los dos grupos, en la reunión de este lunes el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez dispuso que el próximo sábado se desarrolle únicamente la vigésimo primera fecha de la zona “A” del torneo Apertura de divisiones inferiores.

El programa a cumplirse es el siguiente: Club Sarmiento “A” vs. Boca Juniors (5ª,6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (5ª,7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) e Independiente vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª). Libre: El Progreso.

En la zona “B” se abrirá un paréntesis, el cual será aprovechado para recuperar el enfrentamiento que Deportivo Sarmiento “A” y Deportivo Argentino tienen pendiente en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª correspondiente a la decimotercera jornada.

A propósito de las menores, Unión Pigüé a través de Andrés Vallejos presentó un proyecto para el torneo Clausura según la cantidad de equipos que hubo en el Apertura.

El certamen se dividió en 4 zonas, 3 de equipos y 1 de 6 equipos. Se agruparán los clásicos para que puedan estar juntos en la misma zona.

Los partidos se jugarán a una sola ronda (las de 5 tendrán una fecha libre). Luego, en la etapa de cruces, se jugarán dos copas diferentes.

Para la Copa de Oro clasificarán los dos primeros de cada zona a cuartos de final. Luego los ganadores jugarán las semifinales y los que avancen la final.

Para la Copa de Plata clasificarán el 3º y 4º de cada zona a cuartos de final y luego idéntico a la Copa de Oro. Esta copa es un incentivo para todas las divisiones para ser partícipe de un cruce y que puedan vivenciar esta etapa. De los 73 equipos de inferiores, seguirán en los cruces 64.

Los cruces de cuartos de final se jugarán en Coronel Suárez, las semifinales en Pigüé y las finales en lugar a designar.

Son 5 fechas la fase de grupos y 3 fechas de cruces, para redondear 8 para el torneo.

Otros temas

Desde la Federación del Sur se solicitó a la Liga una terna para que el próximo miércoles controle el partido de la categoría Sub 15 entre la Liga del Sur y Tres Arroyos que se jugará en la cancha de La Armonía.

En tanto, Deportivo Argentino le levantó la suspensión aplicada oportunamente al jugador Ángel Tapia.

Claudio Meier