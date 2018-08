Un vecino indignado pidió mas controles

El fin de semana una camioneta Kangoo estacionada en Valentín Vergara e Inmigrantes sufrió varias rayaduras con algún elemento en puertas y paneles laterales y traseros.

El vehículo es propiedad de Diego Pilmartiri “Pilma” y mostró su indignación por lo ocurrido enviando a nuestra redacción las fotos que rápidamente se viralizaron en la red social Facebook.

“Yo nunca he tenido problema siempre la he dejado ahí y el domingo a la madrugada cuando volví de La Plata la encontré toda rayad a la mañana estacionada en la entrada al garage. Puede pasar alguien y te puede causar un rayón pero acá le dieron a la puerta, a la puerta lateral, al guardabarro y atrás de la puerta me pusieron un insulto” declaró.

“No hice la denuncia yo me rompo el lomo laburando y el arreglo de eso me sale 30 mil pesos. Acá tiene que haber más seguridad. Más control. Se sabe que hay mucha sustancia y alcochol pero no hay control cuando tienen que hacerlo los fines de semana. No tengo drama con nadie. Puede haber sido alguno después del boliche porque cuando me levanto a la mañana encuentro botellas de fernet, latas de DR. Lemon, de cerveza y no hay control. Yo me voy a encargar de averiguar quien fue y como en el lejano oeste. Voy a ser justicia por mano propia-comentó indignado”

“ Todo cuesta mucho. Estoy indignado con autoridades porque como me pasa a mi le ha pasado a otra gente y nunca se resuelve nada acá. Estamos en un pueblo tranquilo donde no tendrían que pasar estas cosas pero van pasando de largo”

“Estuve en la comisaría y me dijeron que tenía que esperar porque estaban ocupados,les dije y me fui porque no voy a radicar la denuncia. Yo no molesto a nadie pero cosas pasan, quiebran plantas ,rompen canastos de basura, roban cosas de los vehículos. Opte ahora por guardar la camioneta. No podes dejar nada afuera. Me gustaría que salgan a la calle si no hay nafta las autoridades que salgan caminando. Debe haber control y mas cuando bajan para los barrios” concluyó.