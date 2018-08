Homenaje al “Tigre” Enrique Santillán

Enrique “El Tigre” Santillán tendrá esta noche su merecido homenaje en la Biblioteca Popular Ernesto Tornquist.

Roberto Mutti integrante de la comisión directiva nos cuenta en detalle el evento del café literario desde la hora 19.30.

“Nosotros lo que en realidad vamos a hacer es recordarlo, no todavía homenajearlo porque sería otro tipo de acontecimiento. Si lo vamos a recordar a través de algunos de sus temas con invitados”

“Se destaca el Boliche “Contigiani” que realmente es impresionante la descripción que ha hecho el “tigre” de este lugar que es en Av. San Martín y Rivadavia. Muchos conocimos este lugar y realmente cuando yo lo escuchaba a Enrique González que lo estaba ensayando es conmovedor y eso se va a estar recitando hoy”

“Enrique (González) va a ser el invitado especial que vamos a tener , lo va a acompañar Daniel Córdoba. Esto va a comenzar 19.30 hs.y con la particularidad que el primer tema que se va a relatar es “Orquesta escuela”, donde Gabriela Antivero, que es integrante de la Comisión directiva, de la biblioteca será la encargada de leerlo, en realidad ella fue la creadora de la orquesta escuela y Enrique Santillán le entregó a ella ese poema y hoy lo va a relatar, acompañada de dos jóvenes músicos de la orquesta Esto le va a dar también un toque importante y emocional a este acontecimiento”

Luego se va a leer “Algo tiene mi pueblo” lo va a hacer Guillermina Mutti, en lugar de cantado lo vamos a hacer relatado porque es muy poético ese tema. Rodrigo y Lucas( los chicos del canal) rescataron algunas imágenes y vamos a estar escuchándolo y viéndo a “El tigre” en alguna de las últimas interpretaciones”

“Mas tarde dentro del Café, siempre en ese espacio estará Enrique con Daniel Córdoba recordando también su amistad con El tigre, que tiene una particularidad; porque ellos se llevaban muy bien, El tigre les alcanzaba algunos temas por ejemplo “Boliche Contigiani” que lo rescató Enrique González que es muy importante y pinta a nuestra localidad, él fue un representante auténtico de lo que es tener sentido de pertenencia”

“Este acontecimiento va a servir para que eso se dé, que es rescatar nuestra gente, sus escritos, o lo que cantaban o interpretaba, o algún tipo de acontecimiento musical o lo que fuere, rescatarlo y ponerlo en los lugares que corresponden”

“Esa es un poco la intención de la biblioteca y de esta circunstancia. También nos van a acompañar José Aguado con Martin Paredes de Sierra de la Ventana, que hace folklore con Ismael Aguado. Van a hacer ellos el cierre folklórico”.

“El tigre estuvo aportando, obviamente gratuitamente, como nosotros decimos, él iba calladito con su guitarrita, no decía nada, hacia lo suyo y dónde no te dabas cuenta no estaba más, siempre lo hizo de esa manera. Yo le pido a las instituciones que estén presentes, un representante de esa institución para recordarlo y de alguna manera agradecerle y que no dejemos de lado a quienes hicieron algo por Tornquist”

Hoy desde las 19.30hs. Entrada libre y gratuita Habrá una alcancía( porque las arcas de las bibliotecas no son las mejores como siempre) para aquel que quiera aportar algo y poder así continuar con esta actividad que es tan linda”

Recordando su fallecimiento en Noticias Tornquist

Enrique el “Tigre” Santillán partió el 31 de Diciembre de 2017 a los 77 años, pero su recuerdo perdudará por siempre.

Sus amigos de la Cooperativa Eléctrica y allegados lo despedirán este martes 2 de enero en el cortejo fúnebre que pasará por la entidad donde desempeño sus funciones. Todo como forma de homenaje que se merece alguien que dio muchas veces su tiempo de ocio en la vida para ayudar solidariamente cuando era convocado.

E,l vivía solo pero no lo estaba. Siempre bien vestido y respestuoso solía participar de los eventos que organizaban los medios para colaborar con las entidades o personas que lo necesitaban sin nada a cambio.

Era de esos hombres que con paciencia sabía esperar su turno y si este se demoraba, él actuaba siempre con su voz y guitarra y jamás se retiraba antes de tiempo.

Solía poner letra a su Tornquist querido y también a personajes de la historia. Su voz suave lo identificaba porque pese al seudónimo de “Tigre” siempre fue un hombre de un corazón bondadoso a la hora de ayudar.

El destino quiso que partiera el último día de 2017 pero la copa que deja vacía hoy la llenarán esas personas que no son indiferentes a su partida.

El “Tigre” algo habrá hecho para que recuerden su nombre los que verdaderamente lo apreciaban.

Allí estará con su guitarra, su saco y su corbata, tomando la copa vacía en la tierra para llenarla en el cielo y seguir cuidando a los suyos como lo hizo algún día en nuestro pueblo.

Hasta siempre y el enorme respeto a su hija, familiares y amigos.