Fútbol de Liga: Segundo triunfo al hilo de Unión y derrota de Automoto

Segunda al hilo de Unión

En la segunda fecha del torneo clausura de la Liga Regional de coronel Suarez , en nuestra ciudad Unión logró la victoria al derrotar a Peñarol de Pigue por 1 a 0 con el tanto conseguido por Joaquin Correa a los 35 minutos de la primera etapa. En el verde vio la roja en la segunda etapa Hernán Delgado y en Peñarol se fue expulsado el DT “Tili” Dietrich. En división reserva ganó Unión 2 a 1.

Derrota de Automoto

El azulgrana no pudo en Pigue y cayó 1 a 0 frente a Sarmiento con el gol de Mariano Rekovsky a los 9 minutos. Aunque Automoto tuvo la posibilidad de igualar el encuentro en los minutos finales del partido, esto no se pudo dar. Además perdió a Escobar por doble amarilla. En reserva cayó también el azulgrana 2 a 0.

Los resultados

Zona A

Peñarol Guaminí 1 Independiente 1

At. Huanguelen 1 Puan FC 2

Unión P 0 Deportivo Sarmiento 0

Tiro Suarez 0 San Martin Carhue 2

Posiciones:

Sarmiento 6

Independiente 4

Peñarol G 4

Puan 3

San Martin C 3

D.Sarmiento 2

Union P 2

Automoto 1

Tiro S 1

At. Huanguelen 0

Tercera fecha: Independiente vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé, Deportivo Sarmiento vs. Club Sarmiento, Automoto vs. Atlético Huanguelén y Puan F. Club vs. Peñarol de Guaminí.

Zona B

Racing C 4 Boca 1

El Progreso 2 San Martin ST 0

Blanco y Negro 1 D Argentino 3

Tiro F 1 Comercio 1

Posiciones:

El Progreso 6

Union T 6

Peañarol P 3

Boca 3

Racing 3

Argentino 3

Blanco y Negro 1

San Martin ST 1

Comercio 1

Tiro Puan 1

Tercera fecha: Boca Juniors vs. Tiro Federal de Puan, Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist,Peñarol de Pigüé vs. Blanco y Negro, Deportivo Argentino vs. El Progreso y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club.

Joaquin Correa fue el autor del tanto de Unión(Foto Archivo Gaspar Olle)