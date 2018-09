LRF / Divisiones inferiores

Cuatro nuevos equipos se aseguraron un lugar en los cuartos de final, al disputarse este sábado la vigésimo primera y penúltima fecha de la zona “A” del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los que se sumaron a los cruces definitorios son Peñarol de Pigüé en 6ª y en 7ª y Club Sarmiento “A” en 6ª y en 8ª. El albiazul sacó boleto en 6ª dado que si bien Automoto tiene chances matemáticas de darle alcance, en el enfrentamiento entre sí prevalece el de Pigüé porque se impuso 3 a 0 y 1 a 0 en forma respectiva.

En consecuencia, ahora asciende a 28 el número de conjuntos que ya tienen un lugar en la parte importante del torneo y sólo quedan 4 plazas por cubrir: en la zona “A” dos en 5ª y una en 7ª, mientras en la zona “B” una en 6ª.

Los marcadores que se dieron son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Club Sarmiento 0, Boca Juniors 2; San Martín de Saavedra 3, Unión de Tornquist 4; San Martín de Santa Trinidad 1, Peñarol de Pigüé 1 e Independiente 1, Empleados de Comercio 1. Libre: Automoto.

Sexta: Club Sarmiento 1, Boca Juniors 1; San Martín de Santa Trinidad 0, Peñarol de Pigüé 4 e Independiente 2, Empleados de Comercio 1. Libres: El Progreso, Unión de Tornquist y Automoto.

Séptima: Club Sarmiento “A” 3, Boca Juniors 0; San Martín de Saavedra 1, Unión de Tornquist 6; Automoto 4, Deportivo Sarmiento “B” 2; San Martín de Santa Trinidad 2, Peñarol de Pigüé 6 e Independiente 0, Empleados de Comercio 7.

Octava: Club Sarmiento “A” 1, Boca Juniors 1; San Martín de Saavedra 0, Unión de Tornquist 1; Automoto 2, Deportivo Sarmiento “B” 0 y San Martín de Santa Trinidad 3, Peñarol de Pigüé 0. Libres: El Progreso e Independiente.

Zona “B”

En la zona “B” se abrió un nuevo paréntesis con la finalidad de hacer coincidir la finalización de la fase de clasificación de los dos grupos.

La oportunidad se aprovechó para recuperar la confrontación que Deportivo Sarmiento “A” y Deportivo Argentino tenían pendiente de la decimotercera fecha.

Se midieron en el Parque “Juan Emilio Bove” en las cuatro categorías. En 8ª ganó el club verdirrojo 1 a 0, en 7ª venció el de Pigüé 2 a 1 y en 6ª también pero 1 a 0. Por último, en 5ª igualaron sin goles.

Los clasificados

A 24 asciende el número de elencos clasificados para los cuartos de final, de acuerdo al siguiente detalle:

Quinta: Boca Juniors (1°) y Club Sarmiento (2°), por la zona “A”; Racing (1°), Blanco y Negro, Tiro Federal de Puan y San Martín de Carhué, por la zona “B”.

Sexta: Boca Juniors (1°), Unión de Tornquist, Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento, por la zona “A”; Puan F. Club (1°), San Martín de Carhué (2°) y Racing, por la zona “B”.

Séptima: Club Sarmiento “A” (1°), Empleados de Comercio (2°) y Peñarol de Pigüé, por zona “A”; San Martín de Carhué (1°), Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Racing, por la zona “B”.

Octava: San Martín de Santa Trinidad, Automoto, El Progreso y Club Sarmiento “A”, por la zona “A”; Atlético Huanguelén (1°), Tiro Federal de Puan (2°), Racing (3°) y Blanco y Negro (4°), por la zona “B”.

Nota: entre paréntesis figura la posición que algunos elencos ya tienen asegurada para los cruces.

Próxima fecha

El sábado que viene se desarrollará la última fecha de la etapa de clasificación. Será la vigésimo segunda de la zona “A” y la decimoctava de la zona “B”. El detalle de enfrentamientos es el siguiente:

Zona “A”: Peñarol de Pigüé vs. Independiente (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. San Martín de Santa Trinidad (7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Club Sarmiento “A” (6ª y 8ª). Libre: Empleados de Comercio.

Zona “B”: Club Sarmiento “B” vs. Atlético Huanguelén (7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Racing Club (5ª, 6ª y 7ª).

Partidos pendientes

Todos los enfrentamientos que están pendientes corresponden a la zona “A” y son los siguientes: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

Claudio Meier

