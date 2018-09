Avanza un proyecto del presupuesto participativo

En Octubre de 2017 se realizó la elección del presupuesto participativo que otorgó al Club Hípico el proyecto ganador que consistió en mesas y bancos más el portal de acceso al predio ubicado sobre Avenida Moreno.

Al respecto tomamos contacto con Francisco Vanoli arquitecto de nuestra ciudad que colaboró con la institución y realizó la idea del portal.

En primer lugar lo consultamos sobre la opinión del retiro de las pìnos de la plaza.

“He pasado por la plaza, mucho dolor , sin palabras, es difícil expresarlo, es difícil actuar. Yo se que es un momento de toma de decisiones pero hay que ponerse en el lugar del pueblo. Se tendría que haber pensado, tomar más conciencia de como actuar porque es un patrimonio nuestro que se está destruyendo por más que se vuelva a plantar o se vuelvan a reincorporar árboles”.

“Era una imagen nuestra como un patrimonio que no lo vamos a tener mas y va a perder su encanto porque eso es lo más difícil y no lo vamos a lograr ver en su plenitud como nosotros los vivimos antes”

“Para mí se tendría que haber estudiado un plan mejor, haber actuado sobre las ramas inclinadas, tratar de sacar todo lo que sería inclinado, no destrozar el árbol, tendría que haber sido un estudio mejor armado. No lo critico porque no lo conozco, lo tendría que haber leído pero por lo que se ve hay árboles que están bastante bien plantados, rectos fueron eliminados igual. Se tendría que haber hecho un consenso con el pueblo a ver que se decidía y ahí tomar las decisiones a futuro porque ya no se vuelve para atrás y es lo más triste, la gente no reacciona, el otro día estuvo Christine Walevska y decía “que raro que la gente no salga a decir nada”.

“Es un pueblo tranquilo. Más como se ve el tema de la vegetación, las plantas, el ecosistema, no se está pensando en el tema de los pájaros, el ambiente, el oxígeno. En todo el mundo lo que se está haciendo es preservar el verde y en este caso se está eliminando. Eso es lo que cuesta creer y que no se va a poder recuperar en años”

“Lo que pasó en el Parque de Mayo es todo un tema, con ese criterio también hay que pensar en Villa Ventana, sierra de la Ventana, es decir, es una accidente que pasó pero habría que haber estudiado mejor el tema de la inclinación de los árboles. Se tendría que haber previsto otro sistema.

Ahora hay que acostumbrarse a verla así que es muy difícil porque era el portal de entrada al pueblo de Tornquist y es lo que más duele y ni hablar cruzar y ver lo que están haciendo. Va a parecer el año 1938 se va a ver es el mástil, la escuela 1, la Municipalidad y la Iglesia. Va a tener un horizonte diferente al que tenemos incorporado”

“El que viene de afuera que va a percibir es que va a estar todo desolado. El problema más grande es el climático porque no se va a poder estar en la plaza en días de sol, No Se va a poder caminar porque el árbol no sólo da el oxígeno sino te cubre de todo”

“Vamos a ver que pasa es muy difícil opinar estando afuera y estando adentro. Se verá con los años quien tenía la razón y quien no. En las elecciones se vera cómo actúa la gente . Lo que me llam ala atención es lo callada que está.

Respecto al diseño del portal e ingreso al club Hipico:

” Por suerte fue iniciativa del municipio por presupuesto participativo, yo intervine en muchos, traté siempre de ayudar a las instituciones, se que es muy difícil conseguir la plata para hacer obras. Entonces trate de ayudar lo máximo que pude. Unos de los ganadores fueron los baños en Tres Picos y el portal de entrada con las parrillas en el club Hípico”.

“Fue una idea que se venía pensando, yo la tomé de Chicago, es una entrada a un barrio, es un portal de entrada estilo inglés, de chapa, todo de acero, con columnas artísticas. Hablando con la Comisión del hípico y con la gente no tenían una identificación, tanto sea para el club Hípico como para el Parque Lineal que se está usando la entrada”.

“Ahora va a cambiar la entrada al pueblo, lo va a embellecer porque va a ser un cartel lindo, una estructura diferente, medio artístico. A futuro va a ir acompañado de una dársena nueva, otra iluminación, otra alcantarilla mas grande, Las casillas de entrada se van a recuperar, se van a revestir como los pilares de las columnas donde va a ir el cartel que va a decir” Club Hípico y Social Las Sierras”.

“Es un cartel que tiene una altura de cuatro metros y medio y siete metros veinte de ancho, con letras revestidas en laminas de bronce y se les colocó detalles en color bronce, igual que a las bochas de arriba para que le de otro detalle más inglés, más llamativo”

“Va a cambiar la entrada al pueblo, no solo al hípico sino al parque lineal tan bien porque a va a ser el portal de entrada a ese lugar. Le decía a Julieta Braun que para la primavera se puede llegar a decorar, se puede usar como ingreso al evento que surja”

“Creo que está semana estamos colocando las letras, hay que pagarlas y conseguir la ayuda de la Cooperativa para levantarlo y colocarlo. Si todo sale bien esta semana estamos colocando. Dependemos de la Cooperativa porque es un cartel de unos cuatrocientos kilos. Con el ingeniero Arata estudiamos todo un sistema de un eje que la columna principal que se veía era una sola, es de hierro y hormigón y va un metro y medio por abajo para sostener la estructura y soportar los vientos. Es la vértebra del esqueleto. Se sostiene por cuatro columnas Será algo diferente que vaya embelleciendo el pueblo.”

Audio Francisco Vanoli