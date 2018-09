El retiro de los pinos añejos de la plaza fue tema de debate en el Concejo Deliberante

En las sesión del pasado martes 4 de Setiembre se desprende del informe de prensa elaborado desde el HCD el debate que también generó el retiro de plantas de más de cien años y que por estas horas tuvo opiniones a favor y en contra en el seno de la comunidad pero sin manifestaciones públicas.

Ediles del FPV y Cumplir criticaron el accionar del Intendente por la decisión tomada. Sebastián Bassi defendió la decisión por la seguridad de todos.

Monica Sagredo(FPV)

“Quiero, desde lo personal, desde mi grupo de compañeros Concejales del Partido Justicialista, expresar, y lo que tantos vecinos nos han manifestado este último tiempo, de la tristeza, de la triste realidad que estamos viviendo en la plaza. Ya sé que muchos van a pensar que es un tema que ya se habló, pero bueno, cuando uno escuchaba en los medios radiales que se empezaba con la segunda etapa, con el proyecto de la segunda etapa, y nosotros nos preguntamos dónde está el proyecto que nunca lo vimos. La realidad es que se incumple con una Ley Provincial de Arbolado Público, cuando estamos exigiendo y pidiendo a la comunidad que cada vez que se extraiga un árbol tiene que pedir autorización. Vemos que el Municipio, el Ejecutivo no está haciendo lo mismo, no está dando el ejemplo, cuando están sacando árboles, todos los árboles, cuando en realidad no eran todos los que había que sacar. He podido observar estos días cómo las máquinas, la fuerza que hacían esas máquinas para sacar esos árboles frente al Banco Nación, entonces yo me pregunto ¿dónde estaba el peligro de esos árboles? Realmente es angustiante ver la plaza, sé que por ahí hay gente que le gustará, pero desde lo personal, desde nosotros los Concejales del Partido Justicialista lo vemos con sentimiento de angustia, de tristeza y sólo le podemos responder a la gente desde lo que sentimos, angustia. No le podemos dar una solución, sabemos que para extraer un ejemplar tiene que haber un informe técnico, porque lo dice la Ley Provincial, no hemos visto nunca un informe técnico, no hemos visto como ya dije el proyecto, lo hemos pedido, lo hemos pedido varias veces, y nunca, bueno, como ese Pedido de Informes varios no hemos recibido ninguno. También hemos podido y han podido observar las plantas que se sacaron en la última calle del Barrio Sur, tampoco sabemos por qué, no hay un informe técnico, no hay un informe de nada. Yo lo que pido que por favor señor Presidente, gestione ante el Ejecutivo, ante el señor Intendente que responda al Pedido de Informes que ya hace rato hemos llevado acciones a cabo, como fue el abrazo cuando hicimos, el árbol, que nos trataron, y lo voy a decir, nos trataron de locas, “por qué no nos íbamos a limpiar”, “por qué no nos íbamos a cocinar”, cuando fuimos a hacer el abrazo solidario al árbol. Hemos hecho Pedidos de Informes como ya dije, hemos hecho una denuncia en Fiscalía, bueno, y estamos a la espera. Realmente debo decir que es una tristeza ver la plaza como está hoy”

Concejal Bassi Sebastián:

“En referencia a lo que hablaba la Concejal Rosatelli, bueno, seguro que a una gran mayoría le invade un sentimiento de desolación, o de tristeza, al que incluyo digamos, hasta el propio Ejecutivo o la figura del Intendente. Pero acá desde un primer momento, desde la primera etapa cuando se empezaron estos movimientos, que uno también cuestionó, o bueno, o indagó al respecto, la cuestión fue primar y sigue siendo, la seguridad de todos los que transitan y visitan esta hermosa plaza. Y obviamente no fue una decisión en este caso para el Intendente tomar esta reforma, esta reestructuración de la plaza, cuando sabemos que acá también vamos a coincidir muchos, que había que hacer una intervención. Obviamente se discute la manera, o la forma, pero que había que intervenirla porque bueno, ya tenía una vegetación excesiva. Yo voy a ser también prudente en esto porque no soy especialista, pero que había muchas plantas en riesgo, que en cada tormenta o en cada vendaval debía clausurarse determinado sector. Pero bueno, reitero, lo que primó fue, cuidar a todos los ciudadanos o los habitantes de Tornquist, los que nos visitan, porque el riesgo de una pérdida física o una pérdida humana era muy grande. Esta medida no fue arbitraria, no fue solamente del Intendente, el recibió su asesoramiento, tuvo su acompañamiento, y bueno, por estos días también leí a un profesional, ha hecho proyectos y trabajos en la gestión anterior, que decía que él bueno, cuidaba, no había visto el proyecto, por eso no opinaba, pero yo coincido en esas apreciaciones con este profesional, que decía que el tiempo va a decir quien tenía razón y quién no. Yo soy un convencido que el tiempo va a decir que bueno, la plaza va a volver a renacer, a florecer, y va a volver a ser orgullo. Lamentablemente hoy la tenemos que ver así”

Concejal Sagredo Mónica:

“Simplemente quiero aclarar que nadie en ningún momento se opuso a que se hagan las intervenciones que sean necesarias en la plaza. Y comenzando, allá en principios, mayo creo que fue, del 2016, una de nuestras primera acciones justamente en ese momento éramos solo Bloque Frente para la Victoria, fue reunirnos con el señor Intendente en su despacho, presentarle un Proyecto de Ordenanza para una intervención planificada de la Plaza Ernesto Tornquist, porque ya estos anuncios ya estaban, ese Proyecto contemplaba justamente el cumplimiento de la Ley, y la intervención y los informes técnicos de los distintos profesionales, muchos de los cuales incluso son de nuestro Distrito, son personas totalmente responsables y comprometidas, y de hecho, algunos de ellos forman parte actualmente del Consejo de Arbolado que se creó también a raíz de todas estas situaciones. En ese momento el Intendente nos dijo que no necesitaba ese Proyecto, que no teníamos nosotros que ir a decirle lo que él tenía que hacer. Después salió a decir en algún momento que él ese día nos mostró un proyecto, mentira, nunca nos mostró un proyecto. Y este fundamento de la seguridad, en la cual por supuesto que todos estamos de acuerdo, pero justamente para eso tiene que haber un informe técnico que abale el riesgo de cada uno de los ejemplares que se retiran. No que, “porque hay muchos árboles, o porque tienen tantos años, o porque lo veo inclinado, creo que pueden ser peligrosos entonces los saco”, porque con ese criterio entonces tenemos que desforestar todo Villa Ventana, por ejemplo. Nuevamente el cuestionamiento que se hace no solo nuestro como Concejales, sino de cada uno de los vecinos que ven con angustia, con dolor, con preocupación, lo que está sucediendo, es el modo en el que se está haciendo, que no se está haciendo de manera seria, respetando la Ley, con los informes técnicos correspondientes y más allá de que pueda gustarnos o no, más allá de cómo se vea la plaza de acá a unos años, a diez, a veinte, a treinta, cuarenta años, lo que sea, lo que se está haciendo acá es destruir un patrimonio, destruir la obra de Carlos Thays, que fue planificada en el año 1905, se está destruyendo el patrimonio, y creo que eso es algo realmente muy triste y lamentablemente ya en algunas cuestiones es tarde para actuar, ya no lo podemos evitar, porque ya está una gran parte destruida”

Concejal Bassi Sebastián:

“No quiero extender este debate, que obviamente lo amerita, y bueno, y ya estamos en lo que es intervención en la tercera y última etapa. Quiero hacer esa aclaración. Pero tengo entendido también, por funcionarios del Ejecutivo, que bueno, la intervención era inminente, había que hacerla. Acá lo que se discute es obviamente, la forma, la manera y el proyecto, que a mí entender, es facultad de, bueno, del que hoy es Ejecutivo y gobierna. Reitero, escuchar se escuchó, y asesoramiento se buscó, el tema de discusión es bueno, qué proyecto era el aconsejable, y ahí se escuchan varias voces, gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, yo reitero esto, ojala que con el tiempo nos podamos volver a encontrar, así sea, como vecinos seguro, y bueno, y decir si esta apuesta, esta restructuración, este cambio fue lo que esperábamos, o no. De mi parte, estoy convencido que va a ser muy bueno y va a seguir siendo un orgullo, y va a ser un orgullo, y va a estar mejor”

Concejal Skolak María Ofelia:

“No, para cerrar con el tema de la Plaza yo quería agregar que cuando uno observa la Plaza, imagina el fundamento del por qué la Plaza está así. El que la ve inmediatamente dice “querían otra Plaza”, porque es otra, otra imagen, otro paisaje, está totalmente desolado, y yo creo que en esto vamos a estar totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de seguridad hubiesen tomado la medida que corresponde con el proyecto que corresponde, como decía mi compañera, hecho por profesionales, que nunca lo vimos, y eso es lo que nos llama la atención, por qué nunca nos presentaron los proyectos técnicos. Y seguramente se hubiesen sacado alguna de esas plantas, diez, quince, veinte, veinticinco, pero no el desastre que se hizo. Hicieron una Plaza distinta, la finalidad de esta Plaza fue cambiarla en su totalidad, destruir la Plaza, destruir un patrimonio histórico y cultural, que yo no sé si el Intendente ha pensado en eso, qué significa tener un espacio que sea un patrimonio histórico y cultural. Y eso es lo que hay que, lo que uno valora de la Plaza, lo que valora el turista cuando viene, pero bueno, de todas maneras, que quede claro que nosotros no estamos en contra de que se hayan sacado algunos ejemplares que no eran seguros. Pero no todos los árboles que se sacaron”.

Prensa HCD y Noticias T

Foto:Facebook