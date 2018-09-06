Feria Americana en el CNSL

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GRAN FERIA AMERICANA

 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

DE 14:30 a 17:30 HS

 

 SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

 DE 9:30 a 12:30 HS

 

ORGANIZADA POR EL GRUPO MISIONERO

“NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN”

. NO TE LA PIERDAS, TE ESPERAMOS en el GARAGE, ubicado en calle ITALIA 156.

Como siempre todo lo recaudado se destina para CONTINUAR NUESTRA MISIÓN EN ESTEROS, en la Pcia de Santiago del Estero.

VAS A ENCONTRAR…

-ROPA PARA TODAS LAS EDADES.

-CAMA DE MADERA

-CARTERAS DE DAMAS Y BOLSOS.

-MIEL.

-ROPA INTERIOR PARA TODAS LAS EDADES.

-ACCESORIOS DE HOGAR.

-ROPA DE CAMA.

Y MUCHO MÁS…

 

 

NO TE LO PIERDAS

 