Feria Americana en el CNSL
GRAN FERIA AMERICANA
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
DE 14:30 a 17:30 HS
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
DE 9:30 a 12:30 HS
ORGANIZADA POR EL GRUPO MISIONERO
“NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN”
. NO TE LA PIERDAS, TE ESPERAMOS en el GARAGE, ubicado en calle ITALIA 156.
Como siempre todo lo recaudado se destina para CONTINUAR NUESTRA MISIÓN EN ESTEROS, en la Pcia de Santiago del Estero.
VAS A ENCONTRAR…
-ROPA PARA TODAS LAS EDADES.
-CAMA DE MADERA
-CARTERAS DE DAMAS Y BOLSOS.
-MIEL.
-ROPA INTERIOR PARA TODAS LAS EDADES.
-ACCESORIOS DE HOGAR.
-ROPA DE CAMA.
Y MUCHO MÁS…
NO TE LO PIERDAS