Habrá un evento con espectáculos en el teatro municipal

“El sábado 8 vamos a realizar con el grupo Super Star que pertenecemos al gimnasio Vital Gym un evento de baile donde van a estar participando “Abre tus alas” de Daiana Berlin y la Escuela Folklórica Municipal” comentó Gisela Repin en FM de la Ciudad.

“Este evento se realiza en el teatro a las 20 hs. y tiene un valor de $50 la entrada, al otro día viajamos a Mar del Plata con el grupo juvenil de baile, vamos a un encuentro de baile”

“Yo soy la profesora, el gym es de Claudia Marcos. Estoy a cargo del grupo de las chicas. El grupo que viaja a Mar del Plata, son14 mujeres, los ritmos que vamos a hacer son hip hop, country y disco”

“Acá hemos sido invitados a otros eventos hemos presentado lo que hacemos durante el año, este es nuestro primer evento. Asi que vamos a viajar el día domingo 9 a Mar del Plata”

“Al gimnasio van niñas, tenemos dos grupos que van de 4 a 9 años y de 10 a 15 años. Lunes y miércoles va al grupo más chico y martes y jueves el Juvenil (de 10 a 15).

Todavía no surgió la posibilidad de competir pero porque no? Me animo a todo.

No hay edad para hacer esto, de 0 a 99 años, mientras tengas ganas de bailar, divertirte y pasarla bien no hay edad.”

“A Mar del Plata va un grupo reducido de chicas, no van todas, las infantiles no van, va el grupo juvenil y tengo también un grupo adulto pero no participa”

“El evento es el sábado 8 a las 20hs. en el Teatro Funke. El valor de la entrada $50. Y con esto nos ayudan con el viaje a Mar del Plata. Va a haber todos los ritmos pusimos todo para este sábado”