Sesionó el Concejo Deliberante

Informe Sesión Ordinaria de fecha 04-09-18

Comunicaciones Oficiales y dictámenes de las Comisiones:

Expte. Nº 259/17: “Dirección de Cultura – Resignificación de la planta baja del inmueble denominado casa Rodríguez en Espacio Museístico”.

Pasa a las Comisiones de Asuntos Municipales e Interpretación y Reglamento.

Expte. Nº 259/18: “Dirección de Cultura: Designa con el nombre de María E. Walsh – Casa del Niño”.

Se solicita tratamiento sobre Tablas.

Se aprueba por unanimidad la Ordenanza con el Nº 3069/18 por la que se designa con el nombre de María Elena Walsh a la Casa del Niño perteneciente a la Municipalidad de Tornquist, que actualmente está funcionando en el inmueble que se ubica en la Avenida San Martín Nº 268 de la ciudad de Tornquist.

Expte. Nº 263/18: “D.E. Convalida la firma del Convenio Específico celebrado e/el Municipio de Tornquist, la UPSO y la UNS”.

Pasa a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Municipales.

Expte. Nº 268/18: “Convalida la firma del Convenio celebrado en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tornquist”.

Se solicita tratamiento sobre Tablas.

Se aprueba por unanimidad la Ordenanza con el Nº 3070/18 por la que se convalida la firma del Convenio Celebrado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro Gigante, Roberto y la Municipalidad de Tornquist, representada por el Señor Intendente Municipal Sergio Bordoni. A través de este Convenio el Ministerio otorgará al Municipio en concepto de subsidio hasta la suma de pesos un millón quinientos cuatro mil cuarenta y ocho, con ocho centavos ($1.504.048,08) destinados a financiar la ejecución de la obra “Preparación de terrenos y apertura de calles”.-

Expte. Nº 7045/18: “N.P. – Alejandro Aiello: Solicita actualización tarifas transporte Saldungaray-Tornquist”.

Pasa a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Municipales.

Expte. Nº 7047/17: “Bloque Cambiemos Bs. As. – Proyecto de Ordenanza: Nominación a la pista de salud de Sierra de la Ventana con el nombre “Espacio Saludable Dr. Julio H. Pugliese””.

Pasa a la Comisión de Asuntos Municipales.

Expte. Nº 215/18: “D.E. – Condonación y eximición de tasas municipales a instituciones religiosas del Distrito”.

Se aprueba por unanimidad el dictamen de las Comisiones de Asuntos Municipales, y Presupuesto y Hacienda que aconseja enviar el mismo al Departamento Ejecutivo para que se revea el listado y de ser posible se exima solo a aquellas partidas que cuenten con alguna construcción.

Expte. Nº 6934/17: “Presidente del H.C.D. consulta al H.T.C. sobre Expte. Nº 014/04. Caratulado: “Secretaría de Obras y Serv. Públicos – Bº Parque Golf – Sierra de la Ventana: S/afectación manzana 7 por curso de Agua Río Sauce Grande y Calle Perimetral”.

Se aprueba por unanimidad el dictamen de las Comisiones Interpretación y Reglamento, Asuntos Municipales y Obras Públicas que aconseja enviar el mismo al Departamento Ejecutivo para que proceda de acuerdo a la respuesta recibida por el Honorable Tribunal de Cuentas.

Expte. Nº 7046/18: “N.P. – Gerardo Bucchi, Director de Juventud Municipalidad de Tornquist: Presenta proyectos de Concejo Deliberante Estudiantil”.

Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales que aconseja enviar el mismo al Departamento Ejecutivo para que a través de las áreas que correspondan analicen e informen la viabilidad de los proyectos presentados por el Concejo Deliberante Estudiantil.

Proyectos Presentados

Bloque Cambiemos Buenos Aires- Proyecto de Ordenanza: Prohíbe el estacionamiento de vehículos días hábiles en la calle 25 de Mayo Nº 451, en toda la amplitud del frente del edificio donde funciona el Taller Protegido (C.A.I.D.T.) de Tornquist.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7048/18y se aprueba por unanimidad la Ordenanza con el Nº 3071/18 por la que se prohíbe el estacionamiento de vehículos los días hábiles en la calle 25 de Mayo Nº 451, en toda la amplitud del frente del edificio donde funciona el Taller Protegido (C.A.I.D.T.) de Tornquist. Se autoriza al D.E a la instalación de carteles indicadores de prohibición de estacionamiento en dicho tramo, y pintura sobre cordón cuneta para el cumplimiento de la presente normativa. Los infractores de la presente norma serán pasibles de la multa correspondiente, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir- Pedido de Informes: Debido a la preocupación que se ha generado en la comunidad por al ingreso de un camión de procedencia ajena al Distrito y la posterior descarga de residuos en el basural ubicado entre Saldungaray y Sierra de la Ventana, se solicita a las Secretarías de Seguridad, Producción y a la Dirección de Medio Ambiente copia de la denuncia penal efectuada. Se solicita a la Secretaría de Producción y Dirección de Medio Ambiente un informe detallado de las acciones de control que se realizan sobre el arrojo de residuos en los basurales a cielo abierto.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7049/18 y se aprueba por unanimidad el dictamen del Honorable Concejo Deliberante que aconseja enviar el mismo al Departamento Ejecutivo para que por el área que corresponda se dé respuesta a lo solicitado.

Bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir – Proyecto de Resolución: Declarar de Interés Municipal el 50º Aniversario de la Asociación de Fomento de Villa Ventana.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7050/18 y se aprueba por unanimidad la Resolución con el Nº 22/18 por la que se declara de Interés Municipal el 50º Aniversario de la Asociación de Fomento de Villa Ventana, creada el día 15 de septiembre de 1968.

Asuntos Particulares

N.P. Vecinos que ganaron el Presupuesto Participativo del año 2017: Solicitan nominar el sector recreativo ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 72 con el nombre de “Espacio Saludable Dr. Julio Pugliese”.

Se solicita adjuntar al Expediente Nº 7047/18.

N.P. Representantes de ATE Tornquist: Manifiestan preocupación en relación a la situación edilicia donde funciona el C.A.T.D.I. Nº 1 (cabaña prefabricada), donde concurren hasta 31 niños de 45 días hasta 3 años de edad.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Integrantes de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Villa Ventana: Solicita se gestione ante los organismos correspondientes la ampliación de la red de gas para toda la localidad de Villa Ventana.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. CAMCOTISAS (Cámara de Comercio, Turismo e Industria Sierra de la Ventana, Villa la Arcadia y Saldungaray): Solicita declarar de Interés Municipal la “4º Expo Comercial y Artística” a realizarse en el Centro Cultural Sierra de la Ventana el día 7 de octubre en el horario de 11 a 20 hs.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Cooperativa de Trabajo en Villa Ventana para Desarrollo de Huerta Comunitaria: Solicitan un predio fiscal disponible para uso de la cooperativa en formación: “Huerto Creciente- Cooperativa Permacológica de Villa Ventana”.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Cámara de Comercio, Industria y Turismo Ernesto Tornquist: A raíz de la grave situación económica que está atravesando el sector comercial, y a pedido de Comerciantes y asociados de la institución, solicitan que por el plazo de 120 días se limite la presión fiscal ejercida por la AFIP y ARBA sobre ellos.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Sindicato SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción): Presentan un Proyecto de Ordenanza referente a garantizar el principio de libertad sindical.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Concejal Graciela Bagú: Solicita extender su licencia por 30 días más, por razones de salud.

Se aprueba por unanimidad dicho pedido.

N.P. Vecinos de Saldungaray: Solicitan que se cambie el nombre de la “Calle 1” por el nombre “Camino de los Eucaliptos”.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

Alocuciones de los Concejales:

Concejal Bassi Sebastián:

“Bien, quiero referirme de manera breve y lo más clara posible con respecto al Pedido de Informes que se ha hecho en referencia al hecho extraño en el basurero entre Sierra y Saldungaray. He podido interactuar e informarme lo más que he podido con los diferentes actores, porque bueno, no deja de ser un hecho extraño y que preocupó a muchos habitantes de allá, del cual me incluyo. Pero principalmente quiero llevar tranquilidad, porque bueno, se le dio intervención y se actuó de inmediato, tanto el empleado municipal que trabaja allí, estuvo atento a este caso. Luego, de ahí hubo las denuncias policiales que correspondían, donde intervino, bueno, el Comando de Prevención Rural, y también la Policía Ecológica, y bueno, si bien el proceso está en etapa de investigación, uno escucha muchas veces magnificar, tampoco lo quiero minimizar, pero que bueno, que sería más grave de lo que sería, y no sería así. No obstante quiero ser cauteloso, y esperar el informe final que va a dar la justicia. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Coincidimos en que ha sido un suceso extraño, y que ha inquietado a varios vecinos. Sabemos que se efectuó la denuncia correspondiente, en principio por una posible infracción a la ley 11.347, del tratamiento de Residuos Patogénicos. Lo extraño es que hay otras aristas, ¿no?, que, para investigar también. Sabemos, de acuerdo a lo que vimos en el comunicado de prensa que los pasaportes que se hallaron están también en poder de la policía. Lo que nos preocupa es que acá hay una responsabilidad del Municipio en cuanto al control de, no sólo de qué es lo que se arroja en el basural a cielo abierto, no solo en el de Saldungaray, sino también en el de Tornquist, y todos los que pudiera haber en el Distrito, sino la procedencia de los residuos. Porque de acuerdo a lo que nos han informado, el camión que arrojó esos residuos sería proveniente de Vicente López, o sea que son unos 700 kilómetros para arrojar todas esas cosas, más allá de lo extraña que fueron, y lo extraño de la situación, lo arrojaron en nuestro basurero. Entonces por un lado estamos permanentemente concientizando y solicitándole al vecino que haga separación de los residuos, para poder achicar el volumen, a lo cual siempre hay buena respuesta de parte de la comunidad, pero por otro lado desde el municipio se permite que pueda ingresar evidentemente cualquier persona, cualquier transporte de cualquier lugar, arrojar cualquier cosa en el basurero. En este caso el empleado que está al cuidado bueno, fue quien avisó al extrañarse digamos de lo que se había arrojado allí, pero bueno, no se impidió o no se impide evidentemente el ingreso por eso nosotros en el Pedido de Informes lo que solicitamos también que se nos detallen cuál es el protocolo que se sigue o cuáles son las medidas de control que se tienen sobre lo que se arroja y sobre la procedencia de los residuos que se arrojan en los basurales del Distrito. Cuando hablamos de control también hoy casualmente salida de bomberos por un incendio en el basural de Tornquist, no hace muchos días atrás había sucedido lo mismo, se está permanentemente recordando a la comunidad que no se puede arrojar envases de agroquímicos, bueno, todo eso debe ser controlado. Esto del control es una de las cosas que con mayor énfasis se reclamó también en esa asamblea de vecinos que se hizo en Saldungaray. Y a varios meses nos encontramos ante esta situación. Por un lado nosotros hicimos el Pedido de Informes que fue aprobado, esperamos tener una pronta respuesta con el resultado de la investigación, porque han ocurrido ya otros hechos como fue lo de la combi de Chasicó, como fueron los incendios en las sierras, que fueron intencionales, que incluso el propio Intendente manifestó que se había visto el vehículo que lo había provocado, en este caso también que se tiene identificado al conductor, se hicieron denuncias, se iniciaron investigaciones, pero en ninguno de los casos se llegó a un resultado de esa investigación, o al menos no se informó ese resultado. En cada una de estas situaciones nosotros hicimos Pedido de Informes, fue aprobado por unanimidad en este Cuerpo, nunca hubo una respuesta. Como así tampoco hubo una respuesta hacia la comunidad. Por eso en este caso tenemos la esperanza de que por la gravedad que podría llegar a tener, la respuesta sea más pronta. No obstante eso, y para justamente poder interiorizarnos un poco más sobre detalles de esta situación y de cómo se va a trabajar de aquí en adelante para que no ocurra algo similar, quiero mocionar una reunión que pueda realizarse lo antes posible con el Secretario de Seguridad, y el Secretario de Producción y Medio Ambiente, que fueron quienes efectuaron la denuncia, y tienen a cargo en el caso de Producción este tipo de controles”.

Se aprueba por mayoría la moción de la Concejal Sagredo.

Concejal de Larena Germán:

“Quería dar algunas apreciaciones sobre esta situación que se ha dado en el basurero. Que la empresa esté radicada digamos, a 600 km casi, o en Buenos Aires no quiere decir que los residuos viajen 700 km para venir exclusivamente al basurero de Tornquist, de Saldungaray y Sierra, sino puede ser que la empresa haya trabajado por acá cerca y vengan de, digamos de otra región el residuo. Y después más allá que todos digamos, coincidimos en que el basurero, o sea, hay que erradicarlo, y en eso no tenemos dudas en ese punto. Yo creo que desde, digamos, desde el control creo que en este gobierno local se ha hecho mucho, en el basurero de Saldungaray y Sierra, porque hoy hay una persona que está ahí, que trabaja ahí, que controla el ingreso y el egreso del basurero, se han puesto cámaras, que se permiten, ver la entrada de los caminos, y también no se quema, más allá de algunos hechos puntuales, accidentales, no se quema la basura, asique me parece que, falta por supuesto mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado en lo que respecta a esos ítems. Gracias señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Bueno, en caso de ser así, que estos residuos no viajaron esos 700 kilómetros, sino que procederían de un lugar de nuestro Distrito, bueno, creo que más extraño todavía resulta, pero bueno, se hará la investigación correspondiente. Y con esto de las quemas que son accidentales, o se ha dicho que han sido intencionales, también por eso mocioné la reunión, porque bueno, sería interesante que pueda informarse quienes son los que prenden o por qué se prende el basurero. Acuérdense que hace un tiempo fue reconocido por el propio Delegado Municipal y el Secretario de Producción porque estuvieron las máquinas removiendo y eso produjo el incendio, uno de los más grandes que hubo este año, y que más molestias ocasionó. Nada más señor Presidente”.

Concejal de Larena Germán:

“No, simplemente aclarar lo que dije, para la Concejal Sagredo, yo no quise decir que la procedencia sea el Distrito de Tornquist, los residuos, lo que quiero decir es que, que la empresa sea cerca de Buenos Aires no quiere decir que viajen 700 kilómetros exclusivamente para venir acá. Eso nada más”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“En relación a esto, para hipótesis está la justicia, por eso está muy bien la denuncia que se hizo desde el Departamento Ejecutivo como también nosotros desde nuestro lugar hacemos el Pedido de Informes, que es nuestra herramienta para que nos quede por escrito algo tan grave como lo que sucedió en el basurero de Saldungaray. Con respecto a lo que habla, a la opinión del Concejal de Larena, del basurero de Saldungaray, como decía mi compañera la Concejal Sagredo, estuvimos en una reunión hace cinco meses donde el Intendente se comprometió a llevar adelante acciones, a favor del basurero de Saldungaray. Hasta el momento no hemos visto ninguna. El Intendente en el 2015 en la campaña lo primero que prometió fue erradicar el basurero a cielo abierto. Bueno, ni siquiera hemos visto acciones, que no me imagino que lleguemos a contar con esa posibilidad, por lo tanto sigo diciendo que no se han hecho obras con respecto a algo beneficioso para el basurero. Se sigue prendiendo, el Concejal dice que menos, yo no saco los números pero cada vez que uno mira los medios, generalmente una vez por mes aparecen noticias de que está prendido el basurero de Saldungaray, como el de Tornquist. Entonces tenemos que reconocer que no se ha hecho nada por el basurero de Saldungaray señor Presidente. Pongámonos a trabajar entre todos, si es necesario a buscar la forma de colaborar con el Departamento Ejecutivo para poder tomar medidas en beneficio de esto. Nada más señor Presidente”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Con respecto a lo que dice la Concejal Skolak, tengo entendido que hay un monto de cuatro millones y pico que están, no se pueden utilizar, están congelados por una causa que tiene Bonadío creo que de malversación de fondos de la gestión anterior. Me comprometo a averiguar más con respecto al Ejecutivo, ¿sí?, a interiorizarme, porque tengo entendido que hay congelado cuatro millones y pico justamente por malversación de fondos. Pero bueno, me comprometo a indagar sobre el tema. Gracias”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“Sí, ese es el caballito de batalla que tienen los Concejales para indagar sobre el tema. Esas explicaciones ya se dieron, las dijo el Intendente también en esa reunión, siempre echándole la culpa a lo anterior. ¿Por qué no se hacen cargo de lo que prometen y se ponen a trabajar en las acciones que realmente el Distrito necesita?, en vez de destruirlo como lo están destruyendo. Nada más señor Presidente”.

Concejal de Larena Germán:

“No, creo que nosotros nos estamos haciendo cargo porque estamos coincidiendo en que en lo que respecta al basurero hay muchas cosas por hacer, y de ese lugar hay que erradicarlo, y de eso estamos convencidos. Pero lo que no estamos de acuerdo es que decir que no se hizo nada en el basurero no estamos de acuerdo, porque a los hechos me remito, hay una persona, esta persona es la que detectó en este caso puntual estos residuos, o sea que se ha avanzado, es más se ha cercado también el basurero. Nada más señor Presidente, gracias”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“Yo le estoy hablando refiriéndome señor Presidente, a acciones concretas. Poner un empleado municipal, que de 190 empleados que puso esta gestión me parece muy buena decisión. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“Bien, referente a las acciones concretas, una vez más van ligadas al recurso económico. Recurso físico que hoy desgraciadamente escasea, y uno no quiere decir que fue la herencia, pero bueno, gran parte de eso hay. Esos fondos a los que se refería mi compañero de bancada Ibarra, están próximos a destrabarse, y es así, eso es una realidad. Son fondos afectados para poder empezar a viabilizar de manera concreta con hechos, como todos queremos, eso no cabe duda y nadie se opone, una solución para el basurero que tenemos y nos preocupa a todos. Nada más señor Presidente”.

Concejal Löffler Guillermo:

“Si, yo quiero aclararle al Concejal Ibarra, a las chicanas políticas que por ahí están haciendo y que usan, en el cual esos fondos están trabados de Bonadío, pero aclarar que acá no hubo malversación de fondos. Porque saben bien que acá no hubo malversación de fondos, porque saben bien que estuvo gente de Bonadío y dijo que estaba todo perfectamente rendido. Y esas son las chicanas que por ahí hacen, y hacen confundir a la gente. Y después, si hubiese estado la decisión política de erradicar el basurero más allá de los fondos que se trabaron por el Gobierno Nacional, por una denuncia que es Nacional, a nivel Nacional, hubieron fondos que vinieron del fondo de infraestructura, el Municipio de Tornquist recibió mucha plata de ese fondo y se hubiese podido ir haciendo acciones las cuales no las vimos. Pero bueno, como dijo la Concejal Skolak, nada, juntémonos con el Ejecutivo, crucemos las ideas, nosotros estamos dispuestos a colaborar, y bueno veamos. Hay cosas que no es todo plata, sí se necesita plata para otras, pero por ahí hay medidas que se pueden ir tomando que no tienen un gran costo económico y creo que entre todos si nos ponemos a trabajar y nos dejamos de chicanas y de andar tirándonos flores, y en vez de juntarnos para trabajar por el pueblo, para trabajar, para resolver los temas que le preocupan a la gente creo que va a ser mejor. Y bueno, propongo esto, me sumo a la convocatoria que hizo la concejal Skolak que nos juntemos dejemos las diferencias políticas y nos pongamos a trabajar para tratar de solucionar algo, hay, creo que hay muchas acciones que podemos tomar que son económicas, que no nos va a llevar erogar mucho dinero, y que las podemos ir haciendo. Nada más señor Presidente”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Yo coincido totalmente con el Concejal Löffler, el hecho de trabajar en conjunto para salir de una buena vez adelante, pero bueno, no es una chicana política lo que acabo de decir. Simplemente es una respuesta que recibimos del Ejecutivo en su momento cuando fuimos a interiorizarnos, esa es la respuesta que nos dieron y por eso es la respuesta que damos. Y si hablamos de chicanas políticas, lo de la Concejal Skolak puede tomarse también de la misma forma, decir que se agregaron 190 personas creo que es un despropósito. Si es así pido por favor un informe de todos los nombres y fecha con que se agregaron al Municipio”.

Concejal Rojas Fernando:

“Yo, referido a estos hechos del basurero, que se está mencionando que hay una persona actualmente trabajando, esa persona venía trabajando ya desde la gestión anterior también”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“A ver, ¿qué es chicana?, que yo diga que tenemos 190 empleados desde que inició Sergio Bordoni. Digo lo que más o menos sé, ciento ochenta y pico, ciento noventa. ¿Por cuánto me pasé?, más o menos estamos ahí, no sé a qué se refiere chicana política. Y en segundo lugar le quiero corregir al Concejal Ibarra ya que se pone en esa situación que el otro día él cuando menciona entre las gestiones que había logrado el Intendente Bordoni, la ambulancia para Chasicó, la ambulancia para Chasicó fue gestión de Gustavo Trankels. Nada más señor Presidente”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“En cuanto a los puestos que supuestamente son 190, tengo entendido que no son más de 90, por eso hago la aclaración. Y con respecto a la ambulancia, es cierto, que se hizo en la gestión de Trankels, pero la totalidad de la ambulancia se pagó en la actual gestión, en la gestión de Bordoni”.

Concejal de Larena Germán:

“Yo quería preguntarle al Concejal Rojas donde trabajaba el actual, Daniel Torres, que es el chico que trabaja en el basurero, en la gestión anterior”.

Concejal Rojas Fernando:

“Bueno, respondiendo al Concejal de Larena, el empleado nuevo es de la gestión, de esta gestión, y en la anterior gestión, trabajaba, había dos empleados que ocuparon ese cargo, o sea este cargo que ocupa este chico actualmente y lo está haciendo muy bien gracias a Dios, pero mí referencia era en que sí el cargo ese ya estaba cubierto desde la gestión anterior, ya se venía trabajando en la entrada y salida de gente del basurero”.

Concejal de Larena Germán:

“Interpreté mal entonces al Concejal Rojas. Interpreté que este muchacho trabajaba en la gestión anterior” (el Presidente del H.C.D. dice: “corregido”)

Concejal Skolak María Ofelia:

“Estamos hablando de las acciones concretas que se llevaron a cabo, y estamos diciendo solamente, hablando del empleado municipal que pusieron a cargo, me hubiese gustado escuchar otras señor Presidente. Nada más”.

Concejal Rosatelli Laura:

“Cambiando el tema, en esta oportunidad quiero, desde lo personal, desde mi grupo de compañeros Concejales del Partido Justicialista, expresar, y lo que tantos vecinos nos han manifestado este último tiempo, de la tristeza, de la triste realidad que estamos viviendo en la plaza. Ya sé que muchos van a pensar que es un tema que ya se habló, pero bueno, cuando uno escuchaba en los medios radiales que se empezaba con la segunda etapa, con el proyecto de la segunda etapa, y nosotros nos preguntamos dónde está el proyecto que nunca lo vimos. La realidad es que se incumple con una Ley Provincial de Arbolado Público, cuando estamos exigiendo y pidiendo a la comunidad que cada vez que se extraiga un árbol tiene que pedir autorización. Vemos que el Municipio, el Ejecutivo no está haciendo lo mismo, no está dando el ejemplo, cuando están sacando árboles, todos los árboles, cuando en realidad no eran todos los que había que sacar. He podido observar estos días cómo las máquinas, la fuerza que hacían esas máquinas para sacar esos árboles frente al Banco Nación, entonces yo me pregunto ¿dónde estaba el peligro de esos árboles? Realmente es angustiante ver la plaza, sé que por ahí hay gente que le gustará, pero desde lo personal, desde nosotros los Concejales del Partido Justicialista lo vemos con sentimiento de angustia, de tristeza y sólo le podemos responder a la gente desde lo que sentimos, angustia. No le podemos dar una solución, sabemos que para extraer un ejemplar tiene que haber un informe técnico, porque lo dice la Ley Provincial, no hemos visto nunca un informe técnico, no hemos visto como ya dije el proyecto, lo hemos pedido, lo hemos pedido varias veces, y nunca, bueno, como ese Pedido de Informes varios no hemos recibido ninguno. También hemos podido y han podido observar las plantas que se sacaron en la última calle del Barrio Sur, tampoco sabemos por qué, no hay un informe técnico, no hay un informe de nada. Yo lo que pido que por favor señor Presidente, gestione ante el Ejecutivo, ante el señor Intendente que responda al Pedido de Informes que ya hace rato hemos llevado acciones a cabo, como fue el abrazo cuando hicimos, el árbol, que nos trataron, y lo voy a decir, nos trataron de locas, “por qué no nos íbamos a limpiar”, “por qué no nos íbamos a cocinar”, cuando fuimos a hacer el abrazo solidario al árbol. Hemos hecho Pedidos de Informes como ya dije, hemos hecho una denuncia en Fiscalía, bueno, y estamos a la espera. Realmente debo decir que es una tristeza ver la plaza como está hoy. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“en referencia a lo que hablaba la Concejal Rosatelli, bueno, seguro que a una gran mayoría le invade un sentimiento de desolación, o de tristeza, al que incluyo digamos, hasta el propio Ejecutivo o la figura del Intendente. Pero acá desde un primer momento, desde la primera etapa cuando se empezaron estos movimientos, que uno también cuestionó, o bueno, o indagó al respecto, la cuestión fue primar y sigue siendo, la seguridad de todos los que transitan y visitan esta hermosa plaza. Y obviamente no fue una decisión en este caso para el Intendente tomar esta reforma, esta restructuración de la plaza, cuando sabemos que acá también vamos a coincidir muchos, que había que hacer una intervención. Obviamente se discute la manera, o la forma, pero que había que intervenirla porque bueno, ya tenía una vegetación excesiva. Yo voy a ser también prudente en esto porque no soy especialista, pero que había muchas plantas en riesgo, que en cada tormenta o en cada vendaval debía clausurarse determinado sector. Pero bueno, reitero, lo que primó fue, cuidar a todos los ciudadanos o los habitantes de Tornquist, los que nos visitan, porque el riesgo de una pérdida física o una pérdida humana era muy grande. Esta medida no fue arbitraria, no fue solamente del Intendente, el recibió su asesoramiento, tuvo su acompañamiento, y bueno, por estos días también leí a un profesional, ha hecho proyectos y trabajos en la gestión anterior, que decía que él bueno, cuidaba, no había visto el proyecto, por eso no opinaba, pero yo coincido en esas apreciaciones con este profesional, que decía que el tiempo va a decir quien tenía razón y quién no. Yo soy un convencido que el tiempo va a decir que bueno, la plaza va a volver a renacer, a florecer, y va a volver a ser orgullo. Lamentablemente hoy la tenemos que ver así. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Simplemente quiero aclarar que nadie en ningún momento se opuso a que se hagan las intervenciones que sean necesarias en la plaza. Y comenzando, allá en principios, mayo creo que fue, del 2016, una de nuestras primera acciones justamente en ese momento éramos solo Bloque Frente para la Victoria, fue reunirnos con el señor Intendente en su despacho, presentarle un Proyecto de Ordenanza para una intervención planificada de la Plaza Ernesto Tornquist, porque ya estos anuncios ya estaban, ese Proyecto contemplaba justamente el cumplimiento de la Ley, y la intervención y los informes técnicos de los distintos profesionales, muchos de los cuales incluso son de nuestro Distrito, son personas totalmente responsables y comprometidas, y de hecho, algunos de ellos forman parte actualmente del Consejo de Arbolado que se creó también a raíz de todas estas situaciones. En ese momento el Intendente nos dijo que no necesitaba ese Proyecto, que no teníamos nosotros que ir a decirle lo que él tenía que hacer. Después salió a decir en algún momento que él ese día nos mostró un proyecto, mentira, nunca nos mostró un proyecto. Y este fundamento de la seguridad, en la cual por supuesto que todos estamos de acuerdo, pero justamente para eso tiene que haber un informe técnico que abale el riesgo de cada uno de los ejemplares que se retiran. No que, “porque hay muchos árboles, o porque tienen tantos años, o porque lo veo inclinado, creo que pueden ser peligrosos entonces los saco”, porque con ese criterio entonces tenemos que desforestar todo Villa Ventana, por ejemplo. Nuevamente el cuestionamiento que se hace no solo nuestro como Concejales, sino de cada uno de los vecinos que ven con angustia, con dolor, con preocupación, lo que está sucediendo, es el modo en el que se está haciendo, que no se está haciendo de manera seria, respetando la Ley, con los informes técnicos correspondientes y más allá de que pueda gustarnos o no, más allá de cómo se vea la plaza de acá a unos años, a diez, a veinte, a treinta, cuarenta años, lo que sea, lo que se está haciendo acá es destruir un patrimonio, destruir la obra de Carlos Thays, que fue planificada en el año 1905, se está destruyendo el patrimonio, y creo que eso es algo realmente muy triste y lamentablemente ya en algunas cuestiones es tarde para actuar, ya no lo podemos evitar, porque ya está una gran parte destruida. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“No quiero extender este debate, que obviamente lo amerita, y bueno, y ya estamos en lo que es intervención en la tercera y última etapa. Quiero hacer esa aclaración. Pero tengo entendido también, por funcionarios del Ejecutivo, que bueno, la intervención era inminente, había que hacerla. Acá lo que se discute es obviamente, la forma, la manera y el proyecto, que a mí entender, es facultad de, bueno, del que hoy es Ejecutivo y gobierna. Reitero, escuchar se escuchó, y asesoramiento se buscó, el tema de discusión es bueno, qué proyecto era el aconsejable, y ahí se escuchan varias voces, gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, yo reitero esto, ojala que con el tiempo nos podamos volver a encontrar, así sea, como vecinos seguro, y bueno, y decir si esta apuesta, esta restructuración, este cambio fue lo que esperábamos, o no. De mi parte, estoy convencido que va a ser muy bueno y va a seguir siendo un orgullo, y va a ser un orgullo, y va a estar mejor. Nada más”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“No, para cerrar con el tema de la Plaza yo quería agregar que cuando uno observa la Plaza, imagina el fundamento del por qué la Plaza está así. El que la ve inmediatamente dice “querían otra Plaza”, porque es otra, otra imagen, otro paisaje, está totalmente desolado, y yo creo que en esto vamos a estar totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de seguridad hubiesen tomado la medida que corresponde con el proyecto que corresponde, como decía mi compañera, hecho por profesionales, que nunca lo vimos, y eso es lo que nos llama la atención, por qué nunca nos presentaron los proyectos técnicos. Y seguramente se hubiesen sacado alguna de esas plantas, diez, quince, veinte, veinticinco, pero no el desastre que se hizo. Hicieron una Plaza distinta, la finalidad de esta Plaza fue cambiarla en su totalidad, destruir la Plaza, destruir un patrimonio histórico y cultural, que yo no sé si el Intendente ha pensado en eso, qué significa tener un espacio que sea un patrimonio histórico y cultural. Y eso es lo que hay que, lo que uno valora de la Plaza, lo que valora el turista cuando viene, pero bueno, de todas maneras, que quede claro que nosotros no estamos en contra de que se hayan sacado algunos ejemplares que no eran seguros. Pero no todos los árboles que se sacaron. Nada más señor Presidente. Y quería, perdón señor Presidente, quería corregir algo, para que quede claro, porque cuando me equivoco me hago cargo, 131 empleados del 2015 a la fecha. Nada más señor Presidente”.

Presidente del Honorable Concejo Deliberante Concejal Gustavo Moroncini:

“Bueno, nosotros, quería comentarles que tenemos reunión como todos sabemos el viernes en Pelicurá, y quería saber qué número de Concejales íbamos a viajar”.

(Confirman asistir a la reunión Germán de Larena y Viviana Montibeller, además de Gustavo Moroncini).

