Damián Santiago Bitar es sacerdote y actual obispo de la Diócesis de Oberá(Misiones). En FM de la Ciudad dejó conceptos sobre la Colecta Nacional Mas por menos que se realizará este fin de semana 8 y 9 de Setiembre en Parroquias, Capillas y Colegios de todo el Páis.

“Nos estamos preparando para una nueva colecta, el 8 y 9 de septiembre, desde hace 49 años ininterrumpidos que venimos realizando en la iglesia Argentina pero con el apoyo de personas de cualquier religión e incluso no cristianas que quieren y apoyan esta colecta que la realizamos este año en medio de una situación de emergencia”

“Como dijo nuestro presidente, una situación crítica por eso el lema de la colecta decíamos con los obispos que estamos reunidos aquí en Buenos Aires atendiendo a los medios nos la dictó anticipadamente el espíritu santo : ” sumemos juntos a la mesa de todos” creo que es un lema más inspirado imposible para iluminar no sólo la realización de la colecta sino el fin que ella tiene en relación a la situación que vivimos”.

“Las nuestras son zonas más desprotegidas, zonas menos industriales, los salarios son más bajos, vive mucha gente en las colonias, la producción agrícola ganadera no tiene la dimensión que tiene en la Pampa húmeda, hay mucha población infantil, entonces indudablemente esa suma de factores, mucho trabajo informal, los sueldos del Estado son más bajos que en otras provincias y eso hace que la situación apriete más, sin dudas que la asignación universal por hijo, los planes y otros programas de emergencia social ayudan, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahora al aumentar tanto los precios los gastos fijos de los servicios, la comida concretamente, el combustible, llenar el tanquecito de la moto me decía un muchacho :”padre ahora ya se me hace difícil y la necesito para ir al trabajo”.

En el aumento del gasto fijo, en relación a los ingresos fijos es lo que hace complicada la situación de muchísimas familias.

“Yo ruego a Dios y en este sentido si bien yo no he pasado tantas crisis como la que pasó mi padre que tiene 90 años, pero ya llevo varias, de una crisis sale lo peor del corazón del hombre como el egoísmo, la ambición, el ventajismo, pero en la mayoría de los casos en la Argentina, sale lo mejor. Y lo mejor es la solidaridad y la creatividad”.

“Dios quiera que no se nos enfríe el corazón. Que podamos sumar juntos en la mesa de todos en esta colecta y aún fuera de la colecta, en tantas oportunidades en las que la clase media, que es la que sostiene todo, como dice Francisco: ” la clase media de la santidad” que es la que sostiene la patria y las instituciones esté dispuesta a ayudar a los demás. A los que menos tienen.” Concluyó el Obispo de Oberá Damián Santiago Bitar.