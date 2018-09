“Esta es una Secretaría de puertas abiertas”

Sobre el trabajo que se realiza en el área de salud, nuestro medio dialogó con Noelia Baier Subsecretaria administrativa del Hospital Municipal y con la Dra. Médica Patóloga Marcela Guido en su primer mes de gestión.

Ambas se explayaron sobre el Trabajo que se cumple en el área de salud y respondieron diferentes preguntas y consultas en FM de la Ciudad 99.5

Noelia Baier:

“La verdad que me siento cómoda, un agradecimiento especial al personal del hospital de todas las áreas porque realmente me recibieron muy bien desde el primer día y he contado con el apoyo de todos los sectores, de mis chicas de la Administración con las que compartimos la mayor parte del día pero todos los sectores la verdad muy bien muy agradecida a ellos”

“ Me desempeño como subsecretaria administrativa: sueldos liquidaciones, contratos, proveedores, facturación, personal. Un poco de todo, si bien con la doctora lo charlamos, lo consensuamos, lo dialogamos”

“Me gusta la tarea es como pasar a la acción directamente a veces cuando uno está en el concejo tenés ideas, proyectos pero la puesta en marcha no depende de vos y ahora es como que uno tiene esa responsabilidad, es como que ves el resultado de tu acción o de tu inacción, lo ves a diario, lo ves con la gente, con los resultados más en ese sentido es mucho más activo”.

Marcela Guido:

“Un poco reforzar esto que decía Noelia; la verdad que hemos tenido una colaboración y una recepción por parte de todo el personal de salud que digo a uno lo sorprende, gratamente, desde el personal médico que se puso al hombro cada situación que se nos planteó en este mes con situaciones complejas. La gente tiene la camiseta puesta, es un lugar difícil el hospital, la gente viene con una carga de angustia pero siempre lo van a ver en todos los hospitales públicos que la gente defiende su hospital”

“En los cargos que estamos nosotros como directores, secretarios, pasan en cada gobierno y los que se ponen el hospital al hombro son los empleados. Entonces vimos como se trabaja con mucho esfuerzo, con muchas ganas y al verdad que nos han dado todo el respaldo porque nosotros arrancamos. Noelia hace tres meses, yo hace un mes con una situación compleja, con algunos profesionales que se retiraron; que renunciaron al hospital público y eso generó toda una situación, un desbarajuste porque hay que cubrir espacios, hay que cubrir guardias, bueno en ese sentido todos los colegas colaboraron asi que más que gustosa de poder estar”

“No hay cosas difíciles y fáciles en el hospital, hay que manejar distintas situaciones, hay que estar con gente, con distintas situaciones que viven los empleados, los colegas y hay que tener empatía, hay que poder ponerse en el lugar del otro y ver que pasó y lo que uno pretende es que la salud funcione, que el hospital funcione correctamente y que también el empleado trabaje a gusto, esté en el lugar indicado, poder hacer un uso eficiente de los recursos económicos y humanos porque si vos estas poniendo una persona con una capacidad para tal cosa en otro lugar estas perdiendo eficiencia”.

“Tenés un recurso humano que lo estás desaprovechando. En este mes hemos estado rearmando muchas situaciones por eso nos interesaba venir a explicar a la gente porque, por ejemplo seguimos teniendo guardias con noventa pacientes por día, una barbaridad. La gente está mal acostumbrada” El médico está desgastado, está exhausto a la noche, entonces esto lo tenemos que cuidar entre todos. Si te sentís con fiebre, gripe y demás tenes médicos todos los días a la mañana y a la tarde en las salas. Pero también tenemos médicos que hacen clínica general en el hospital lunes y miércoles a partir de las 13hs. Si excedemos todas esas situaciones vamos a la guardia, pero a la guardia hay que descongestionarla, hay que dejar al médico de guardia descansado para que pueda atender la emergencia porque no podemos pensar que hubo noventa casos de emergencia en un día, es imposible no puede extender un certificado de buena salud, no puede hacer una receta, el medico de guardia está para atender la emergencia, todo lo otro lo podemos canalizar a través de esta atención que vamos a tener, son horarios muy amplios, la gente puede ir después de las 12. Tenemos pediatría y clínica médica, que es lo que más demanda tienen, cubierto en las salas todos los dias de la semana”

Noelia Baier:

“Tuvimos una situación particular, hay una cocinera que se quebró, lamentablemente en su primer día de vacaciones, una fractura muy complicada y está de licencia y unos días más va a estar de licencia, está desde junio en esta situación, se cubrió su puesto entre sus compañeras y esto genera un volumen de horas extras muy importante porque sus compañeras la cubren incluso en su días de franco y demás. Esto ha llevado a que lo que estamos abonando en horas extras en ese rubro se haya incrementado mucho y estamos en una situación presupuestaria ajustada y evaluamos con nuestros superiores posibilidad de tomar temporariamente por un mes, en principio, a una empleada para desarrollar trabajos de mucama, dado que a otra mucama la pasamos a la cocina para cubrir este puesto. Ese fue el motivo, una cuestión presupuestaria para achicar el volumen de horas extras.”

Marcela Guido:

” Tenemos médicos especialistas en el hospital para los que se dan turnos, el hospital debe estar para la emergencia y para la segunda complejidad.

Seguimos insistiendo en el concepto de la Guardia: si usted está a media cuadra del hospital y no es una emergencia debe acudir a las salas y si tiene obra social a su médico de cabecera. Si es una emergencia médica ir al hospital. La Guardia es para atender emergencias del que vive a media cuadra o del que vive a diez cuadras porque sino estamos con una cantidad de situaciones vanales que el medico esta viendo todo el día y uno dice:”bueno pero para eso le pagamos, para eso está” y no es así.Lo digo hasta poniéndose en el lugar del médico, si ves 90 pacientes por día cuando llega la emergencia tenés la cabeza quemada.”

Noelia Baier: ” Haciendo una cuenta: 24hs de guardia son 1440 minutos, si vos viste 90 pacientes en promedio viste un paciente cada 16 minutos las 24 hs. entonces en algunas situaciones se colapsa la Guardia con estas vanalidades: una receta, un certificado médico, un dedo meñique que me duele.”

Marcela Guido:

” La Dra. Protto presentó su renuncia por cuestiones personales, tenia 12hs. de viaje de capital a acá comenzó a realizar cursos de capacitación en Bs. As. Asi que dos años más iba a tener esos cursos. Para nosotros una pérdida importante porque cubría guardias, atendía en la salita, realmente una pérdida importante.

“Tenemos una dirección de puertas abiertas, estamos toda la mañana en el hospital y parte de la tarde. La gente que no tenga miedo que nos pregunté y situaciones puntuales en el hospital en las que en algunos casos hemos llamado o decir que vengan al hospital para charlarlo”

“Cuando se hace una crítica a una institución pública entiendo que es para mejorarla. La crítica por criticar nada más no sirve y la única manera de mejorarla es sentarse con el que está enfrente y decirle: ” a mí me pasó esto, ¿como lo podemos solucionar?”.

Porque esto es de todos, es de la gente y es para la gente, tiene que servir para ellos, no me tiene que servir para mí. Entonces que se acerquen, que nos pregunten”

Noelia Baier: “En la farmacia tenemos personal desde las 6 de la mañana hasta las 17hs y luego de ese horario farmacéuticas en forma pasiva. Los farmacéuticos entre las 17 y las 6 de la mañana hacen guardias pasivas por cualquier eventualidad.”

Marcela Guido:

“Hemos descentralizado para que el hospital pueda trabajar todas las especialidades, la emergencia y los más complejo. El listado de los especialistas que hay en el hospital son: Traumatología, todos los días de la semana, Oncología, nutricionista, cardiología, gastroenterología, Urología, ginecología, pediatría, flebología, fonoaudiologia, psiquiatria, diagnóstico por imágenes y este mes incorporamos endocrinología. Estamos cubriendo un amplio espectro y esto hace que la gente no tenga que trasladarse a otras ciudades a hacer la consulta médica. Si la gente tiene algún reclamo que nos vea, para eso estamos nosotros nos debemos a la gente. A uno le duele cuando aparecen en los medios o las redes sociales casos que se pueden solucionar”.

“En la parte de salud mental tuvimos una reunión, establecimos una mesa interdisciplinaria nos reunimos el área de Salud, el Cpa, el servicio local, servicio social, estimulación temprana”.

“Una vez al mes nos vamos a reunir en la dirección para tratar las temáticas que nos involucran a todos y buscar soluciones para la gente”

Noelia Baier: ” Quiero destacar el apoyo de todo el personal y de las distintas áreas del municipio. Estamos en plena obra de ampliación del hospital de la sala de Sierra de la Ventana. El hospital sigue funcionando, se está adosando una nueva ala donde va a haber un laboratorio nuevo con hemoterapia y destacar la labor del personal de mantenimiento. Hay que mejorar un montón de cosas pero con una Secretaría a puertas abiertas.”

Nota completa en FM de la Ciudad

Noelia Baier y Marcela Guida pasaron por los micrófonos de FM de la Ciudad y respondieron inquietudes de los oyentes