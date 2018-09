Presentan obras de teatro este domingo en el Funke

El Grupo Kanterix y Tempestad que dirigen Andrea Camus y Luzmila Becker presentarán este domingo tres obras de teatro en el “Rodolfo Funke” a partir de la hora 19.30.

Durante la mañana de este viernes invitaron en FM de la Ciudad al público interesado a concurrir con entradas a $ 70.

“Estamos preparándonos para el domingo a las 19:30 horas yvamos a presentar una obra con el grupo infantil “El bello durmiente” “un mundo al revés”, “La bella durmiente” pero en versión de un varón, después tenemos una obra breve de 10 minutos, también la presentación del grupo de juveniles que dura alrededor de 25 minutos y para terminar la obra del grupo de adultos “Las mosqueteras del rey”.

“Las chicas han clasificado a Mar del Plata con “La penúltima oportunidad” de Brusa.

Selena Azcona:

“El domingo me toca actuar en la obra de juveniles y en la de adultos. En los juegos regionales nos fue bien, estamos contentas, vamos a pasar á Mar del Plata asi que disfrutando un año más de los juegos presentamos “La penúltima oportunidad”. Vamos por el cuarto año .”

María de los Angeles Muller:

“La presentación regional fue re linda, re contentas, mucha adrenalina, yo en este caso, el domingo, voy a actuar en la de juveniles, adolescentes, después en las mosqueteras estoy detrás de escena y viendo la obra desde atrás es muy divertida para reírse un rato.

Otro año a Mar del Plata. No sabíamos que íbamos a ganar, ganamos en Puan.

El trabajo del año marcha bien, si se trata del teatro muy bien.”

Andrea Camus:

“El trabajo va muy bien, creciendo año a año. Con la cantidad de chicos que se van sumando. Ahora se sumó una nena más en infantiles. Juveniles también se va sumando gente al igual que en adutos. Estamos trabajando intensamente, este año fue uno de los que más funciones tuvimos, más allá de Tornquist, tuvimos en todos lados funciones y cosas para hacer desde junio hasta la fecha estamos actuando casi todos los fines de semana. Desde el año 2000 que voy a Mar del plata, diecinueve años ininterrumpidos”

“Hoy no tengo en mente volver a participar en la función pública. Hoy mis proyectos están enfocados al grupo, tenemos cosas importantes para el año que viene. Yo creo que eso depende de cómo uno esté parado, no es una ambición mía personal, el teatro sí, es algo que constantemente quiero hacerlo. Eso depende de cómo estén las circunstancias, depende de la situación, no es algo que lo este pensando realmente”

“A principios con este nuevo armado del grupo, como grupo independiente me generó angustia, miedos, sensaciones encontradas y hoy estoy agradecida porque siento que fue lo mejor que nos pasó.Uno se acostumbra a la comodidad del otro, estar en el ámbito municipal era distinto, pero esto nos dio una noción de grupo distinto, donde todos decidimos, yo soy la directora artística con Ludmila pero las decisiones del grupo las tomamos entre todos a veces no las tengo que tomar yo, las toman ellos y esta todo bien”

“Tengo gente divina, estamos trabajando muy bien y estoy en una etapa en la que no me planteo mucho lo que va a venir. Disfruto de lo que se da hoy y vivo intensamente lo que se da ahora. Del 29 al 3 de Octubre estaremos en Mar del Plata”

La entrada para el domingo tiene un costo de $70. El horario es 19.30hs.”