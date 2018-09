LRF / Divisiones inferiores con nueva edición del clásico de nuestra ciudad

Tras desarrollarse el sábado la última fecha, tres nuevos equipos lograron la clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Son ellos, por la zona “A” Empleados de Comercio en 5ª (sacó boleto sin jugar beneficiado por el empate de Automoto en el clásico de Tornquist) y Automoto en 7ª, mientras por la zona “B” Blanco y Negro en 6ª.

En tanto, únicamente quedó por definir una plaza de 5ª en la zona “A”, la cual se la disputan Peñarol de Pigüé (21) y Automoto (20), razón por la cual será necesario en primer lugar disputar el enfrentamiento que ambos tienen pendiente.

En el caso hipotético que el elenco de Tornquist gane ese compromiso, sería necesario que Peñarol dispute el otro cotejo que adeuda, en este caso frente a Unión de Tornquist.

También se impone jugar otros encuentros pendientes para definir algunas posiciones. Por ejemplo en 6ª de la zona “A” el segundo lugar se lo disputan Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé, mientras Club Sarmiento ya quedó 4° porque si bien matemáticamente le puede dar alcance a su clásico rival, éste prevalece en los enfrentamientos entre sí (empate 1-1 y triunfo 1-0).

En 7ª del mismo grupo el tercer lugar lo discuten Peñarol y Automoto y en 8ª el mismo puesto El Progreso y Club Sarmiento “A”.

Los resultados registrados en la vigésimo segunda fecha de la zona “A” y la decimoctava jornada de la zona “B” son los siguientes:

En el clásico de Tornquist Automoto sumó 2 victorias y un empate con un solo encuentro con derrota en séxta división.

Zona “A”

Quinta: Peñarol de Pigüé 1, Independiente 3; Unión de Tornquist 0, Automoto 0 y Boca Juniors 6, San Martín de Saavedra 1. Libres: Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad y Club Sarmiento.

Sexta: Peñarol de Pigüé 2, Independiente 1; Unión de Tornquist 2(Nahuel Cavalotti) x 2, Automoto 0 y El Progreso 0, Club Sarmiento 3. Libres: Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad y Boca Juniors.

Séptima: Peñarol de Pigüé 3, Independiente 0; Deportivo Sarmiento “B” 3, San Martín de Santa Trinidad 1; Unión de Tornquist 0, Automoto 3(Juan Bautista Cónsoli, Valentín Alric y Emilio Sgammini) y Boca Juniors 5, San Martín de Saavedra 1. Libres: Empleados de Comercio y Club Sarmiento “A”.

Octava: Peñarol de Pigüé 0, Independiente 1; Deportivo Sarmiento “B” 0, San Martín de Santa Trinidad 2; Unión de Tornquist 1(Thiago Lencina), Automoto 4 (Gerónimo Kugler x 3 y Mateo Toy); Boca Juniors 4, San Martín de Saavedra 1 y El Progreso 0, Club Sarmiento “A” 0.

Zona “B”

Quinta: San Martín de Carhué 0, Tiro Federal de Puan 1; Blanco y Negro 1, Deportivo Argentino 0 y Puan F. Club 0, Racing Club 6. Libres: Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento.

Sexta: San Martín de Carhué 4, Tiro Federal de Puan 0; Blanco y Negro 2, Deportivo Argentino 0; Unión Pigüé 0, Deportivo Sarmiento 8 y Puan F. Club 3, Racing Club 0. Libre: Atlético Huanguelén.

Séptima: Club Sarmiento “B” 0, Atlético Huanguelén 2; Blanco y Negro 4, Deportivo Argentino 1; Unión Pigüé 1, Deportivo Sarmiento “A” 4 y Puan F. Club 1, Racing Club 5. Libre: San Martín de Carhué.

Octava: Club Sarmiento “B” 0, Atlético Huanguelén 1; San Martín de Carhué 0, Tiro Federal de Puan 1; Blanco y Negro 2, Deportivo Argentino 1 y Unión Pigüé 0, Deportivo Sarmiento “A” 2. Libre: Racing Club.

Los clasificados

Quinta. Zona “A”: Boca Juniors (1°), Club Sarmiento (2°) y Empleados de Comercio. Zona “B”: Racing (1°), Blanco y Negro (2°), Tiro Federal de Puan (3°) y San Martín de Carhué (4°).

Sexta. Zona “A”: Boca Juniors (1°), Unión de Tornquist, Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento (4°). Zona “B”: Puan F. Club (1°), San Martín de Carhué (2°), Blanco y Negro (3°) y Racing (4°).

Séptima. Zona “A”: Club Sarmiento “A” (1°), Empleados de Comercio (2°), Peñarol de Pigüé y Automoto. Zona “B”: San Martín de Carhué (1°), Blanco y Negro (2°), Atlético Huanguelén (3°) y Racing (4°).

Octava. Zona “A”: Automoto (1°), San Martín de Santa Trinidad (2°), El Progreso y Club Sarmiento “A”. Zona “B”: Atlético Huanguelén (1°), Tiro Federal de Puan (2°), Racing (3°) y Blanco y Negro (4°).

Nota: entre paréntesis figura la posición que algunos elencos ya tienen asegurada para los cruces.

Cruces armados

Dado que en los cuartos de final se enfrentarán 1° vs. 4° y 2° vs. 3° en forma cruzada, ya hay cruces armados. Son los siguientes:

Quinta: Boca vs. San Martín de Carhué; Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan.

Sexta: Boca Juniors vs. Racing y Puan F. Club vs. Club Sarmiento.

Séptima: Club Sarmiento vs. Racing; Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén.

Octava: Automoto vs. Blanco y Negro y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing.

Partidos pendientes

Todos los enfrentamientos que están pendientes corresponden a la zona “A” y son los siguientes: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

posimeno

Claudio Meier

Un pasaje del 0 a 0 en 5ta. división entre Unión y Automoto(Foto NT)