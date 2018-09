Se suspendió el fútbol de liga por lluvia en la región

La Liga Regional de fútbol de Coronel Suarez informó este domingo que los partidos de la tercera fecha de la Liga de Coronel Suarez fueron suspendidos en su totalidad por lluvias que se registran en toda la región.(Claudio Meier).

En Suarez se registraban 15 mm y en Pigue 11 cerca de la hora 10.30. En Tornquist no ha llovido durante la mañana.

En nuestra ciudad aunque no llueve en la mañana continúa la inestabilidad. Le fecha tres del campeonato se jugará el venidero 16 de Setiembre. A la hora 13.30 y 15.30 en primera división.

En el estadio “Agustin Ruppel”, Automoto cotejará con Atlético Huanguelen. Unión por su parte viaja a Guamini donde se medirá con Empleados de Comercio de esa localidad.

Zona A

Tercera fecha: Independiente vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé, Deportivo Sarmiento vs. Club Sarmiento, Automoto vs. Atlético Huanguelén y Puan F. Club vs. Peñarol de Guaminí.

Posiciones:

Sarmiento 6

Independiente 4

Peñarol G 4

Puan 3

San Martin C 3

D.Sarmiento 2

Union P 2

Automoto 1

Tiro S 1

At. Huanguelen 0

Posiciones:

El Progreso 6

Union T 6

Peañarol P 3

Boca 3

Racing 3

Argentino 3

Blanco y Negro 1

San Martin ST 1

Comercio 1

Tiro Puan 1

Zona B

Tercera fecha: Boca Juniors vs. Tiro Federal de Puan, Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist,Peñarol de Pigüé vs. Blanco y Negro, Deportivo Argentino vs. El Progreso y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club.