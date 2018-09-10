Feria Americana en el CNSL
GRAN FERIA AMERICANA
-LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 14:30 a 17:00 HS–
-MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 a 12:30 HS Y DE 14:30 a 17:30 HS.
ORGANIZADAPOR EL GRUPO MISIONERO“ NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN”. NO TE LA PIERDAS, TE ESPERAMOS en el GARAGE, ubicado en calle ITALIA 156.
Como siempre todo lo recaudado se destina para CONTINUAR NUESTRA MISIÓN EN ESTEROS, en la Pcia de Santiago del Estero.
VAS A ENCONTRAR…
-ROPA PARA TODAS LAS EDADES.
-CAMA DE MADERA
-CARTERAS DE DAMAS Y BOLSOS.
-MIEL.
-ROPA INTERIOR PARA TODAS LAS EDADES.
-ACCESORIOS DE HOGAR.
-ROPA DE CAMA.
Y MUCHO MÁS…
NO TE LO PIERDAS