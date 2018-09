Sergio Bordoni respaldó a funcionarios por actuaciones en el caso de familia desalojada en Tres Picos

Luego de las críticas de Silvina Islas sobre el accionar del Secretario de Acción Social, Fabio González, y del delegado de Tres Picos, Ricardo Kuki Amer, frente a la situación de una familia de apellido Aquino que terminó en desalojo por usurpación, el intendente Sergio Bordoni respaldó a los funcionarios.

Una de las acusaciones de la vecina de Tres Picos hacia González fue que éste “amenazó al matrimonio de la familia con sacarle a sus cinco hijos”, sobre lo que el jefe comunal señaló que “se les explicó que los chicos no podía quedar sin techo, no podíamos permitir que queden en la calle”.

“Les ofrecimos alojarlos en un hotel, pero no quisieron ya que en Tres Picos una persona les prestó una pieza y me dijeron que por ahora se iban a arreglar ahí”, aseguró Bordoni. “Todo mi respaldo a Fabio y a Kuki –continuó- porque son personas que trabajan de la misma manera que trabajamos nosotros. La secretaría de Acción Social actuó como debía actuar y confío plenamente en el delegado de Tres Picos”.

En ese sentido, el intendente manifestó que “no hay ni buenos ni malos, esto es un equipo que trabaja por el distrito de Tornquist sin banderas políticas, acá se atiende a cualquier ciudadano”.

En los estudios de FM de la Ciudad, Amer y González se hicieron presentes para dar su versión de los hechos y describir cómo actuaron ante la situación de la familia Aquino, oriunda de una localidad del norte de la Provincia de Santa Fe.

“Cuando regresaron a Tres Picos, el municipio les alquiló una casa por un mes, durante el cual debían conseguir trabajo y lugar donde estar, llegó la fecha y no consiguieron nada”, relató Amer y agregó: “Silvina Islas, junto con la familia, rompió candados en una casa y se metieron, lo que es un delito, porque la vivienda tiene dueño. Además se podría haber arreglado de otra manera, porque nosotros nunca dejamos de asistirlos”.

“Cuando los dueños se enteraron –continuó- hicieron la denuncia, vinieron el sábado y empezaron a sacar el techo con la familia adentro. Cuando llegué al lugar fui agredido verbal y físicamente por los que usurparon (aclarando que no fueron justamente los Aquino, sino Islas), diciéndome que yo no me hacía cargo de lo que estaba pasando, cuando en realidad con Fabio nunca dejamos que le falte nada a esta familia, poniéndonos a disposición de ellos”.

Amer manifestó que “hoy, una institución como el Consejo de Apoyo Local queda manchada porque su presidente (Silvina Islas) usurpa una casa y eso es un delito, le guste a quien le guste”.

A su turno, Fabio González, sostuvo que “acusarme a mí de amenazar con que le voy a sacar los chicos a alguien es grave, porque no pasó”. “Aquino no tiene vergüenza, se victimiza, se escuda en los cinco hijos que tiene; nunca amenacé con sacarle a los hijos, si les advertí al igual que se los hizo el intendente adelante mío”.

“Antes de irse le conseguí un trabajo al padre de la familia y lo devolvió, en eso es un tipo honesto”, ironizó y explicó que “hay un reglamento que dice que cuando venís y tenés residencia en otro lugar, la municipalidad te puede ayudar a que te vuelvas a tu localidad”, refiriéndose al ofrecimiento que oportunamente hizo para que regresen a su ciudad de origen.

Ante la negativa de la familia a tal alternativa, “me empecé a mover yo personalmente para conseguirle lugar, me fui con mi auto a los campos y le conseguimos trabajo en la Estancia Chica”. “Comprometí a Juan Ortiz, quien hizo un acto muy valioso; le daban un sueldazo, además de un cupo de mercadería en la Cooperativa Obrera, litros de nafta, gas y carne. Cuando voy a buscarlo, finalmente se había ido”, contó.

Tras dos meses, la familia Aquino volvió a Tres Picos, el municipio le alquiló una casa por un mes, luego usurpó la vivienda de la que días después fueron desalojados y es por eso que, al encontrarse en situación de calle, “los niños no podían quedar con derecho vulnerado, había que tomar una medida de abrigo”, señaló el funcionario haciendo mención a la supuesta amenaza de sacarle los menores a la pareja.

González lamentó las acusaciones de Silvina Islas hacia su persona y se defendió: “Me dieron un cargo en el que hago lo mejor que puedo, me capacito y tenemos un equipo excelente de trabajo. Que la gente tenga la plena confianza cuando va a la Secretaría, no necesita hablar conmigo directamente porque se toman todas las inquietudes”.

Por último, subrayó que “lo único que deseo es que la familia Aquino salga adelante”.

