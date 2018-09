LRF / Divisiones inferiores

El empate 1 a 1 en su visita a Automoto, en un partido que estaba pendiente de la novena fecha, le permitió a la 5ª de Peñarol de Pigüé sacar este sábado el último boleto para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la localidad de Tornquist ambas entidades también confrontaron en las demás categorías. Hubo empate 2 a 2 en 6ª y triunfos de Automoto por 2 a 1 en 7ª y por 2 a 0 en 8ª.

También este sábado confrontaron Independiente y Club Sarmiento “A” en compromiso que adeudaban de la decimosexta fecha. En las tres categorías que jugaron se impuso el de Pigüé: 1 a 0 en 8ª, 2 a 0 en 6ª y 3 a 1 en 5ª.

En tanto el cotejo de 7ª no se jugó dado que el club de Pueblo San José avisó con anticipación que no reunía la cantidad suficiente de jugadores, razón por la cual el Tribunal de Penas le dará el triunfo a Club Sarmiento por 1 a 0.

Como no todo quedó resuelto este sábado, será necesario que se dispute el enfrentamiento que Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé tienen pendiente de la 15ª fecha.

Es que un eventual triunfo en 5ª, 6ª y 7ª le posibilitaría al club pigüense ganar un puesto de cara a los cruces eliminatorios.

Los 32 clasificados

Quinta. Zona “A”: Boca Juniors (1°), Club Sarmiento (2°) y Empleados de Comercio y Peñarol de Pigüé. Zona “B”: Racing (1°), Blanco y Negro (2°), Tiro Federal de Puan (3°) y San Martín de Carhué (4°).

Sexta. Zona “A”: Boca Juniors (1°), Unión de Tornquist, Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento (4°). Zona “B”: Puan F. Club (1°), San Martín de Carhué (2°), Blanco y Negro (3°) y Racing (4°).

Séptima. Zona “A”: Club Sarmiento “A” (1°), Empleados de Comercio (2°), Peñarol de Pigüé y Automoto. Zona “B”: San Martín de Carhué (1°), Blanco y Negro (2°), Atlético Huanguelén (3°) y Racing (4°).

Octava. Zona “A”: Automoto (1°), San Martín de Santa Trinidad (2°), Club Sarmiento “A” (3°) y El Progreso (4°). Zona “B”: Atlético Huanguelén (1°), Tiro Federal de Puan (2°), Racing (3°) y Blanco y Negro (4°).

Nota: entre paréntesis figura la posición que algunos elencos ya tienen asegurada para los cruces.

Cruces armados

Dado que en los cuartos de final se enfrentarán 1° vs. 4° y 2° vs. 3° en forma cruzada, ya hay enfrentamientos armados. Son los siguientes:

Quinta: Boca vs. San Martín de Carhué; Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan.

Sexta: Boca Juniors vs. Racing y Puan F. Club vs. Club Sarmiento.

Séptima: Club Sarmiento vs. Racing; Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén.

Octava: Automoto vs. Blanco y Negro; San Martín de Santa Trinidad vs. Racing; Club Sarmiento “A” vs. Tiro Federal de Puan y El Progreso vs. Atlético Huanguelén.

Claudio Meier/Nuevo Día