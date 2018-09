Ganó Automoto y perdió Unión de visita

Durante una nueva fecha de la Liga de Coronel Suarez, este domingo se cumplió con la 4ta del clausura.

En nuestra ciudad Automoto venció a Atlético Huanguelén por 1 a 0 con gol de Marcos Piedrabuena a minutos de la finalización del primer tiempo. En reserva cayó el local 4 a 1.

Unión perdió en su visita a Guaminí con Comercio 1 a 0. El unico tanto lo consiguió Nahuel Lucero a los 31 de la primera etapa. En reserva ganó Unión 1 a 0.

Los resultados.

Zona A

Independiente 1 Tiros Suarez 5

San Martin Carhue 3 Union P 0

D.Sarmiento 2 Sarmiento 3

Automoto 1 At. Huanguelen 0

(M.Piedrabuena)

Puan FC 3 Peñarol G 0

Posiciones:

Sarmiento 9

San Martin C 6

Puan FC 6

Independiente 4

Peñarol G 4

Automoto 4

Tiro Suarez 4

Union P 2

D Sarmiento 2

Huanguelen 0

Cuarta fecha: Puan F. Club vs. Independiente, Peñarol de Guaminí vs. Automoto, Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento, Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué y Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Zona B

Boca 1 Tiro 1

Comercio 1 Union T 0

(N.Lucero )

Peñarol P 3 Blanco y Negro 1

Argentino 0 El Progreso 0

San Martin St 1 Racing 0

Posiciones:

El Progreso 7

Union T 6

Peañrol P 6

Argentino 4

Boca 4

Comercio 4

San Martin ST 4

Racing 3

Tiro Puan 2

By Negro 1

Cuarta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors, Racing Club vs. Deportivo Argentino, El Progreso vs. Peñarol de Pigüé, Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan.