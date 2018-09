Liga Regional de Fútbol: Varias novedades surgieron en la reunión semanal

Los enfrentamientos Puan F. Club vs. Independiente y Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Villa Belgrano, correspondientes a la cuarta fecha del torneo Clausura, se jugarán el próximo domingo una hora antes de lo habitual, según al acuerdo al que llegaron las instituciones y fue refrendado este lunes, en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El adelanto para las 12:30 los respectivos preliminares de Reserva y para las 14:30 los partidos de Primera división obedece a la televisación en directivo del clásico más importante del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, confrontación cuyo inicio está anunciado para las 17:45.

Existe la posibilidad que también anticipen su choque Racing Club vs. Deportivo Argentino, aunque hasta este lunes no había confirmación oficial sobre el particular.

En otro orden, Club El Progreso de Pueblo Santa María informó que a partir de la fecha el jugador Gastón Scheffer volvió a integrar los planteles de la institución al levantársele la suspensión impuesta oportunamente.

DIVISIONES INFERIORES

En cuanto al torneo Apertura de divisiones inferiores y ante la necesidad de definir posiciones, el próximo sábado Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé jugarán el compromiso que en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª adeudan de la decimoquinta fecha.

Por otro lado, atento la solicitud efectuada por los clubes Empleados de Comercio y Atlético Huanguelén, y la conformidad de El Progreso, dos cruces de cuartos de final se adelantan para el sábado 22.

En consecuencia, se medirán en la cancha de San Martín de Santa Trinidad a las 13:00 Atlético Huanguelén vs. El Progreso en 8ª y a las 14:15 Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio en 7ª.

El club de Guaminí pidió adelantar dado que el sábado 29 la 7ª se vería afectada por la falta de exactamente 9 jugadores que integran un plantel de handball que participará de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

NOTAS DE ATLÉTICO Y BLANCO Y NEGRO

Atlético Huanguelén envió una nota en la que solicitó que los cruces correspondientes a las divisiones inferiores se jueguen el próximo sábado ya que le parece demasiado el tiempo que las mismas llevan sin competencia.

“Esto hace que sea cada vez más difícil provocar interés para que los chicos permanezcan dentro del club, no teniendo motivación alguna. Es por eso que hacemos fuerza y esperamos el acompañamiento del resto de las instituciones”, dice la misiva.

Por su lado, Blanco y Negro pidió la suspensión de la fecha de divisiones inferiores para el 22 debido a que la mayoría de los jugadores se encuentran abocados a los festejos correspondientes a la llegada de la Primavera.

Claudio Meier – Nuevo Día