“Un paso difícil pero indispensable”

Las Entidades Rurales del Sudoeste Bonaerense adheridas a CARBAP han determinado a través de su Consejo Directivo la suspensión de su participación como entidad integrante en el Consejo Regional del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

El motivo principal es por incumplimiento de la Ley 13647. Después de más de diez años de su creación no hemos logrado avanzar al ritmo que necesita la región, es por ello que desde la representatividad que nos compete no seguiremos avalando más demoras y tiempo para que nuestros productores sigan esperando resultados nulos y que además no es gratis, porque desde el estado provincial toda esta estructura tiene un costo que ya no condice con los resultados a la fecha.

Desde CARBAP seguiremos defendiendo esta Ley, solo falta que haya una decisión política que se anime a invertir y avanzar para los fines establecidos de quienes tuvieron la visión para su creación.

18 de Setiembre 2018-09-18

Adhieren las Entidades Rurales de:

Cnel Pringles; Cnel Dorrego; Cnel Suarez; Bahia Blanca, Pigue; Saavedra; Darregueira; Tornquist, Villa Iris; Tres Arroyos; Villalonga; Arroyo Corto; Stroeder; Patagones y Guamini.-