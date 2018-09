Fútbol: Otros tres adelantos de horario para el domingo

En virtud de la televisación del clásico Boca-River (a las 17.45), otros tres partidos de la cuarta fecha del torneo Clausura a disputarse el próximo domingo en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez adelantan su inicio a las 15:00, treinta minutos antes del horario habitual.

Se trata de los enfrentamientos San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué y Racing Club vs. Deportivo Argentino, cuyos preliminares empezarán a las 13:00 según se supo este martes.

Cabe recordar que debido al mismo motivo en la habitual reunión semanal liguista de este lunes se confirmó el horario de las 14:30 y las 13:30 para dos confrontaciones: Puan F. Club vs. Independiente y Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Villa Belgrano.

Por ahora se mantienen a las 15:30 y a las 13:30 Peñarol de Guaminí vs. Automoto, Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento, El Progreso vs. Peñarol de Pigüé, Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan.

SANCIONES DEL TRIBUNAL DE PENAS

Por otro lado, este martes sesionó el Tribunal de Penas. La sanción más importante en Primera división fue para Thomas Monterubianessi (Peñarol de Pigüé) con 3 fechas.

Un partido recibieron Franco Martínez (Tiro Federal de Villa Belgrano), Martín Aliberti (Independiente), Mauricio Kent (Unión Pigüé), Héctor Fogel (San Martín de Carhué) y Lucas Brito (Blanco y Negro).

Por 15 días fue suspendido Guillermo Gatti (director técnico de Club Sarmiento) y por 7 días Luis Montes de Oca (firmó planilla como kinesiólogo de Tiro Federal de Villa Belgrano).

Con inhabilitación provisoria quedaron Joaquín Alonso (San Martín de Carhué), Ángel Tapia (Deportivo Argentino), Walter Dinamarca (El Progreso), Matías Torres (San Martín de Santa Trinidad), Alejo Alazard y Lucas Ruesga (ambos de Tiro Federal de Puan).

Por haber arribado al límite de tarjetas amarillas fueron suspendidos por 1 cotejo Bautista Lezica y Emiliano Aliberti (ambos de Independiente), Nicolás Cabral (Unión Pigüé), Federico Bravo (Atlético Huanguelén), Sebastián Zapatero (Boca Juniors), Lautaro Ruesga (Tiro Federal de Puan), Ezequiel Schmidt (Unión de Tornquist), Santiago Heintz (Blanco y Negro) y César Bitschin (Racing Club).

En Reserva merecieron 1 encuentro Axel Guzmán (Tiro Federal de Villa Belgrano) y Tobías Fernández (Empleados de Comercio) y en divisiones inferiores 2 fechas Tomás Servian (6ª de Peñarol de Pigüé).

Claudio Meier – Nuevo Día