Información para afiliados a PAMI
SE ESTÁN ENTREGANDO LAS NUEVAS CREDENCIALES DE PAMI, LAS MISMAS LLEGAN POR CORREO ARGENTINO AL DOMICILIO DE CADA AFILIADO.
DEBEN SER ACTIVADAS CONCURRIENDO A LA AGENCIA PAMI TORNQUIST, RAWSON 240, DE LUNES A VIERNES DE 7 A 14 HS, o LLAMANDO POR TELEFONO AL NÚMERO GRATUITO: 0800-333-1386.
QUERIENDO TRANSMITIR TRANQUILIDAD A TODOS NUESTROS QUERIDOS AFILIADOS LES DECIMOS QUE ANTE CUALQUIER CONSULTA NO DUDEN EN CONCURRIR A LA AGENCIA PAMI O LLAMAR POR TELEFONO: 0291-4941301.
MUCHAS GRACIAS, AG. PAMI TORNQUIST