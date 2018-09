Daños materiales deja el temporal de granizo y “piedra” en la ciudad

La madrugada del 22 de septiembre será seguramente recordada por la violenta caída de granizo en la denominada “Pedrada” que causó muchos daños materiales en nuestra ciudad que fue castigada por la “manga” de granizo que se desató con una furia inusitada en una época poco frecuente para esta estación, en el arranque de la primavera.

Cerca de las 4 de la mañana se desencadenó el fenómeno con abundante caída de agua en poco tiempo y granizo de dimensiones, parecidos a huevos de gallina que cayeron con violencia sobre el casco urbano y campos aledaños.

Aunque en primera instancia no hubo corte de energía eléctrica. A la hora 5.11 cuando se desató una segunda tormenta pero con lluvia y mas leve se interrumpió el servicio que recién desde la CELT pudieron reponer 7.21. No así el servicio de Internet que estuvo cortado hasta cerca de as 10 de la mañana.

Desde la Cooperativa informaron que también se cayó el servicio de cable y que localidades vecinas sufrieron cortes. Inclusive a media mañana no había energía en Lagunas,Dufaur, Chasicó y zonas aledañas donde trabajaba EDES y personal abocado ala CELT.

Se reportaron con las primeras luces del día muchos daños. El fuerte impacto destrozó varios carteles comerciales, inclusive persianas de plástico que cubren ventanales del Banco Provincia fueron arrancados y cayeron sobre la vereda de calle mitre.

Las viviendas también sufrieron roturas de ventanas, chapas y vidrios como así también los autos que estaban estacionados en vía pública. Muchos aparecieron con vidrios rotos y otros con las “picaduras” en chapas por los impactos de las piedras.

El sector de arbolado urbano también sufrió consecuencias y en la ciudad se percibe la magnitud que dejó el fenómeno.

La lluvia totalizó 18 milímetros. Aunque en lugares cercanos no alcanzaban los 2 mm.

Durante la madrugada no hubo salidas de policía ni bomberos según se informó desde el cuartel. Por estas horas muchos vecinos han compartido lo ocurrido en las redes y através de nuestra página para dar testimonio de lo ocurrido.