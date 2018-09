Divisiones inferiores de Fútbol

Por la vía de los penales, El Progreso en 8ª y Atlético Huanguelén en 7ª se clasificaron semifinalistas del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, al disputarse este sábado en la cancha de San Martín de Santa Trinidad dos cruces adelantados de los cuartos de final.

El equipo de Pueblo Santa María igualó 1 a 1 el tiempo regular con Atlético Huanguelén y luego se impuso 5-4 en la resolución desde los 11 metros, mientras el de Huanguelén empató 2 a 2 el cotejo con Empleados de Comercio y más tarde prevaleció 3-0 en la definición extrema.

Cabe señalar que el club de Guaminí pidió adelantar dado que el sábado 29 del corriente la 7ª se iba a ver afectada por la falta de 9 jugadores que integran un plantel de handball que participará de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

Atlético envió una nota a la Liga en la misma dirección y El Progreso prestó la conformidad correspondiente para que se pueden llevar adelante estas confrontaciones.

Por otra parte, el último viernes Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé cumplieron con el compromiso que adeudaban de la decimoquinta fecha, el cual era necesario para determinar las posiciones finales de la zona “A” de cara a los playoffs que se completarán el sábado 29 del corriente en sede a definir por el consejo directivo liguista.

En el estadio “Juan José Bolleta” de Tornquist en 8ª empataron 0-0, en 7ª goleó Peñarol 7 a 0, en 6ª ganó Unión 1 a 0 y en 5ª venció Peñarol 2 a 0.

Los cuartos de final

El cuadro de cuartos de final quedó de la siguiente manera:

Quinta: Boca Juniors (1° de la A) vs. San Martín de Carhué (4° de la B) (partido I); Racing Club (1° de la B) vs. Empleados de Comercio (4° de la A) (partido II); Club Sarmiento (2° de la A) vs. Tiro Federal de Puan (3° de la B) (partido III) y Blanco y Negro (2° de la B) vs. Peñarol de Pigüé (4° de la A) (partido IV).

Sexta: Boca Juniors (1° de la A) vs. Racing Club (4° de la B) (partido I); Puan F. Club (1° de la B) vs. Club Sarmiento (4° de la A) (partido II); Unión de Tornquist (2° de la A) vs. Blanco y Negro (3° de la B) (partido III) y San Martín de Carhué (2° de la B) vs. Peñarol de Pigüé (3° de la A) (partido IV).

Séptima: Club Sarmiento (1° de la A) vs. Racing Club (4° de la B) (partido I); San Martín de Carhué (1° de la B) vs. Automoto (4° de la A) (partido II); clasificó Atlético Huanguelén (partido III) y Blanco y Negro (2° de la B) vs. Peñarol de Pigüé (3° de la A) (partido IV).

Octava: Automoto (1° de la A) vs. Blanco y Negro (4° de la B) (partido I); avanzó El Progreso (partido II); San Martín de Santa Trinidad (2° de la A) vs. Racing Club (3° de la B) (partido III) y Tiro Federal de Puan (2° de la B) vs. Club Sarmiento “A” (3° de la A) (partido IV).

Las semifinales

En la instancia semifinal se enfrentarán, en cada categoría, el ganador del partido I con el vencedor del partido IV y el triunfador del partido II con el ganador del partido III.

Según lo establece el reglamento, los enfrentamientos se jugarán en cancha a designar de acuerdo a los equipos clasificados.

Claudio Meier