Se juega una nueva fecha del fútbol de liga con diferentes horarios

Algunos clubes acordaron adelantar partidos por el clásico Boca-River que se jugará este domingo para completar una nueva fecha de la liga.

Cuarta fecha: Puan F. Club vs. Independiente(14.30), Peñarol de Guaminí vs. Automoto,(15.30) Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento(14.30), Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué(15.00) y Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.(14.30)

Posiciones:

Sarmiento 9

San Martin C 6

Puan FC 6

Independiente 4

Peñarol G 4

Automoto 4

Tiro Suarez 4

Union P 2

D Sarmiento 2

Huanguelen 0

Cuarta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors(15:00), Racing Club vs. Deportivo Argentino(15:00), El Progreso vs. Peñarol de Pigüé(15.30), Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio(14.30) y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan.(15.30)

Posiciones:

El Progreso 7

Union T 6

Peañrol P 6

Argentino 4

Boca 4

Comercio 4

San Martin ST 4

Racing 3

Tiro Puan 2

By Negro 1