Fútbol: Empataron los elencos de Tornquist

La Cuarta fecha de la Liga Regional de fútbol dejó sendos empates para los elencos de Tornquist. Unión en su cancha igualó 1 a 1 con Tiro de Puan. A los 35 minutos puso en ventaja al verde Esteban Angelini. Igualó en el segundo tiempo Lucien a los 28 minutos para la visita. En reserva ganó Unión que es puntero en la zona 2 a 0.

Empató también Automoto

En su visita a Guaminí igualó Automoto 1 a 1 ante Peñarol de esa ciudad. Lucas Gimenez a los 11 minutos puso en ventaja al azulgrana y empató Alexis Quintulen. En reserva ganó Automoto 2 a 1.Se fueron expulsados Emiliano Sandoval en Automoto y Rantucho en el local.

Los resultados

Zona A

Puan FC 0 Independiente 0

Peñarol G 1 Automoto 1

At Huanguelen 0 D Sarmiento 1

Sarmiento 1 San Martin C 2

Union P 0 Tiro P 3

Posiciones

Sarmiento 9

San Martin C 9

Puan FC 7

Tiro S 7

Automoto 5

Independ. 5

Peñarol G 5

D.Sarmiento 5

Union P 2

A.Huanguel 0

Quinta fecha: Independiente vs. Unión Pigüé; Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Club Sarmiento; San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén; Deportivo Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí y Automoto vs. Puan F. Club.

Zona B

San Martin ST 0 Boca 2

Racing 2 D Argentino 0

El Progreso 3 Peñarol P 3

Blanco y Negro 5 Comercio 2

Union T 1 Tiro Puan 1

Posiciones

El progreso 8

Peñarol P 7

Union T 7

Boca 7

Racing 6

Blanco y Negro 4

D.Argent. 4

Coemrcio 4

San Martin ST 4

Tiro P 3

Quinta fecha: Boca Juniors vs. Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro, Empleados de Comercio vs. El Progreso, Peñarol de Pigüé vs. Racing Club y Deportivo Argentino vs. San Martín de Santa Trinidad.

Callava y Sotelo aparecen frente a un rival en el 1 a 1 del partido(Gaspar Olle)