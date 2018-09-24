Agradecimiento de la Cooperadora del Jardín Nº 905
LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN DE INFANTES Nº 905 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” AGRADECE POR ESTE MEDIO A TODAS LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA U OTRA MANERA COLABORARON PARA LLEVAR A CABO LA VENTA Y EL SORTEO DE LA RIFA QUE ORGANIZO LA INSTITUCIÓN DÍAS ATRÁS.
ELLOS SON:
MIGUEL ANGEL HERRADA
GUSTAVO BACCI
MARCELO ALGAÑARAZ
CELT-TORNQUIST VIDEO CABLE
COOPERATIVA OBRERA
EDUARDO CALDERON
Y TODA LA COMUNIDAD DE TORNQUIST QUE COMPRO EL BONO DEL JARDÍN.
¡A TODOS USTEDES MUCHAS MUCHAS GRACIAS!