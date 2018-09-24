Agradecimiento de la Cooperadora del Jardín Nº 905

Educacion Lecturas: 163
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LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN DE INFANTES Nº 905 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” AGRADECE POR ESTE MEDIO A TODAS LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA U OTRA MANERA COLABORARON  PARA LLEVAR A CABO LA VENTA Y EL SORTEO DE LA RIFA QUE ORGANIZO LA INSTITUCIÓN DÍAS ATRÁS.

 

ELLOS SON:

MIGUEL ANGEL HERRADA

GUSTAVO BACCI

MARCELO ALGAÑARAZ

CELT-TORNQUIST VIDEO CABLE

COOPERATIVA OBRERA

EDUARDO CALDERON

Y TODA LA COMUNIDAD DE TORNQUIST QUE COMPRO EL BONO DEL JARDÍN.

 

¡A TODOS USTEDES MUCHAS MUCHAS GRACIAS!