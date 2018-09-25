Declaran alerta meteorológico por abundantes lluvias
ALERTA METEOROLOGICO N° 1 PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR ABUNDANTES PRECIPITACIONES.
SITUACIÓN:
SE PREVE QUE EL ÁREA DE COBERTURA SEA AFECTADA GRADUALMENTE A PARTIR DE LA MADRUGADA DEL DÍA MIÉRCOLES 26 Y AL MENOS HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 28 POR PRECIPITACIONES EN FORMA DE LLUVIAS Y CHAPARRONES. LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DURANTE ÉSTE PERÍODO PODRÍAN ALCANZAR VALORES ENTRE 15 Y 40 MM, PUDIENDO SER SUPERADOS EN FORMA LOCALIZADA.
FUENTE: SMN