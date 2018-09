Liga Regional de Fútbol: Los cruces de inferiores se disputarán en Pigüé

En la ciudad de Pigüé, dado que es la más equidistante para todos los clubes, se disputará el próximo sábado la mayoría de los partidos que completarán los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que tuvieron un par de adelantos el sábado pasado.

La resolución sobre la sede de los cruces la adoptó el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol en su reunión de este lunes y a pesar de un pedido formal realizado por Blanco y Negro para que, dado que clasificó con las cuatro categorías, la localía sea en Coronel Suárez en cualquiera de las entidades.

Cabe señalar que el viernes próximo, en horario a confirmar, habrá un adelanto en la cancha de Racing de Carhué entre la 5ª del local y la de Empleados de Comercio, club éste que hizo una solicitud en dicho sentido dado que 6 jugadores de su plantel viajarán para participar en Mar del Plata de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

Por otro lado, la Liga refrendó el acuerdo al que llegaron Blanco y Negro y Peñarol de Pigüé para postergar para el jueves 4 de octubre, en lugar y horario a convenir, la confrontación de 5ª categoría entre ambos.

En este caso el pedido lo efectuó el club albinegro en virtud de que más de la mitad del plantel se encontrará en la fecha prevista en la ciudad de Bariloche a raíz del viaje de egresados.

Además, porque tampoco resulta posible utilizar en dicho plantel jugadores de 6ª por cuanto se encontrarán afectados a disputar el encuentro por la misma instancia en su propia división.

El programa a cumplirse el sábado que Pigüé es el siguiente:

En la cancha de Peñarol: Racing vs. San Martín de Santa Trinidad en 8ª, Racing vs. Club Sarmiento en 7ª y Racing vs. Boca Juniors en 6ª.

En la cancha de Unión Pigüé: Blanco y Negro vs. Automoto en 8ª, Blanco y Negro vs. Peñarol en 7ª y Blanco y Negro vs. Unión de Tornquist en 6ª.

En la cancha de Deportivo Argentino: Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan en 8ª, Club Sarmiento vs. Puan F. Club en 6ª y Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan en 5ª.

En la cancha de Club Sarmiento: San Martín de Carhué vs. Automoto en 7ª, San Martín de Carhué vs. Peñarol en 6ª y Boca Juniors vs. San Martín de Carhué en 5ª.

Los horarios de comienzo fueron establecidos a las 12:00 los cotejos de 8ª, a las 13:15 los de 7ª, a las 14:45 los de 6ª y a las 16:30 los de 5ª.

En caso de empate al término del tiempo reglamentario se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Por otra parte, a los fines de organizar el torneo Clausura de las divisiones inferiores se abrió el registro para que los clubes hagan llegar su inscripción.

PEÑAROL LE APUNTÓ A LA ASA

El Club Atlético Peñarol envió una nota a la Liga informando que luego de lo que calificó una “penosa actuación” del juez asistente Manuel Muñoz en el partido que disputó el último domingo contra El Progreso, en particular por su falta de capacitación, su condición de influenciable y “con la indudable intención de perjudicar y favorecer a uno y otro equipo, solicitó que se evite la designación de cualquier árbitro perteneciente a la Asociación que preside Jorge Romero.

“Lamentablemente llegamos a esta petición ya que consideramos que no es casualidad que cada vez que ocurrieron grandes inconvenientes fueron con árbitros de esta Asociación”, señala la nota firmada por Fernando Martín Cappelletti y Fabián Saez, presidente y secretario de la institución en forma respectiva.

Desde la Liga se le contestó que no existe la recusación y menos a la totalidad de los árbitros de una Asociación.

MALESTAR DE EL PROGRESO

Por otro lado, en la sede de la Liga estuvieron presentes el presidente de El Progreso Cristian Rack y el también integrante de la comisión directiva Fernando Galiano, haciendo saber su malestar por las manifestaciones de Juan Manuel “Tili” Dietrich, director técnico de Peñarol, a La Nueva Radio Suárez al término del partido.

Entienden los dirigentes del club de Pueblo Santa María que con sus expresiones “ensució a toda la institución” al dar entender que el juez Manuel Muñoz los favoreció a propósito y a su vez que les puede llegar a causar un perjuicio en lo sucesivo dado que los árbitros van a estar condicionados por tal situación.

Claudio Meier – Nuevo Día