Luego de casar a parejas durante 25 años, se jubiló Marisa Berdugo del Registro Civil

Aunque para la mayoría de la gente fue un día más, este viernes para Marisa Berdugo fue muy especial, ya que se trata nada menos que de su última jornada laboral en el Registro Civil, porque luego de 38 años de servicio, ingresó a la tan esperada jubilación.

“Tengo muchas emociones encontradas”, expresó en diálogo con nuestro medio. “Entré en julio de 1980 y justamente ayer encontré el telegrama, hecho por mi papá porque trabajaba en el correo, a través del cual me citaban a La Plata para hacer mi legajo”, contó.

“Quedan muchas cosas en el tintero, fui la encargada de casar desde el 1993, cuando se jubiló la señora de Zepponi. La gente siempre me trató con mucho cariño y respeto, fue recíproco; tanto con los vecinos de Tornquist, como los de Chasicó, Nueva Roma y Tres Picos”, comentó.

En cuanto anécdotas, dijo que hay muchas pero admitió que suele pasar que “los novios se ponen nerviosos y cuando les preguntan si quieren, se quedan mudos”.

“En 38 años nunca hice paro; en una oportunidad me criticaron, pero nunca me pareció que sea una medida para solucionar algo”, afirmó y recordó también que “durante cinco años estuve sola en el Registro”.

Por otra parte, destacó que durante sus 38 años de servicio “la parte humana fue excelente”, subrayando la buena relación que mantuvo tanto con sus pares de Saldungaray y Bahía Blanca (con quienes tenía contacto laboral casi a diario), como con sus compañeras de oficina.

“Al estar ocho horas todas los días, el trabajo es como un segundo hogar y las compañeras ya son parte de la familia”, sostuvo.

“Todavía no caí -reconoció sobre que ya no debe volver a su trabajo-, “al principio voy a tomar que estoy de licencia, me va a caer la ficha más adelante”. finalizó.

Marisa Junto a sus compañeras este viernes en su despedida como titular del registro civil