Asamblea del Consejo de apoyo de Tres Picos
EL CONSEJO APOYO DE TRES PICOS INVITA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA BIBLIOTECA POPULAR “JOSE MARIA CASTIÑEIRA DE DIOS”EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 20 HORAS.
ORDEN DEL DIA
1º LECTURA Y APROVACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
2º APROVACION MEMORIA Y BALANCE AL 31-08-18.-
3º ELECCION DE DOS SOCIOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO APRUEVEN Y FIRMEN EL ACTA.
4º RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA
5º CONSIDERACIOM DE LA CUOTA SOCIAL.
SILVINA ISLAS
PRESIDENTE