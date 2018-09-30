Asamblea del Consejo de apoyo de Tres Picos

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EL CONSEJO APOYO DE TRES PICOS INVITA A SUS ASOCIADOS A LA  ASAMBLEA ANUAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA BIBLIOTECA POPULAR “JOSE MARIA CASTIÑEIRA DE DIOS”EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 20 HORAS.

 

                                                 ORDEN DEL DIA

 

1º  LECTURA Y APROVACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

2º  APROVACION MEMORIA Y BALANCE AL 31-08-18.-

3º ELECCION DE DOS SOCIOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO APRUEVEN Y FIRMEN EL ACTA.

4º RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA

5º CONSIDERACIOM DE LA CUOTA SOCIAL.

 

 

SILVINA ISLAS                                     DANIELA RIVAROLA

  PRESIDENTE                                             SECRETARIA

 

 