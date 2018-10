A la comunidad de Tornquist. El pasado mes de julio se realizo la “fiesta del amigo en automoto” de su ciudad, a la que concurrí como Dj. Durante esta fiesta recibí en mi cabina tres elementos perdidos: dos celulares y un juego de llaves.

En ese momento realice el anuncio de los objetos extraviados al que acudió un integrante de una de las bandas a retirar uno de los teléfonos y el juego de llaves, quedando un teléfono marca Samsung.

Finalizado el evento, procedo a guardar mis elementos de trabajo y entre ellos (sin darme cuenta) guarde este teléfono olvidándome de éste mismo siendo que no es parte de mi trabajo responsabilizarme por objetos perdidos. Ya devuelta en mi ciudad, recibo llamados de la madre de la chica que extravío este teléfono al cual respondí que yo no lo tenía , porque en realidad estaba seguro de haberlo dejado en la cabina que tenia armada en automoto.

Así mismo, con la mayor predisposición de mi parte, me puse a disposición de la familia y les dejé todos mis datos (direcciones, nombre completo, numero de DNI, etc. ) Y realice consultas a los pocos conocidos que tengo en su ciudad , para ayudar a encontrar el teléfono de ésta chica. Pasados los días , haciendo limpieza de mis bolsos de traslado de equipos veo que estaba éste celular , éste momento es en el cual cometo el error de no intentar contactarme con la familia y devolvérselos automáticamente, , pero de ninguna manera lo hice con animo de proceder a un robo como están exponiendo en las redes sociales, sino que sinceramente sentí vergüenza y remordimiento porque a la señora con la que hable, le asegure que el teléfono había quedado en dicho sitio y que obviamente no lo tenia yo. Y mi accionar fue por el miedo a que suceda lo que ahora está pasando en las redes sociales. Una vez recibido el llamado de la policía , procedí a darles nuevamente todos mis datos para hacer entrega de este elemento (que fue de forma VOLUNTARIA y no por fuerza de allanamiento) en su debido momento, firme las planillas de reintegro del teléfono en las que se expone explícitamente que fue , repito, entrega VOLUNTARIA , y automáticamente me puse en contacto nuevamente con ésta señora para disculparme por mi descuido de no haber visto el teléfono en mi bolso y mi posterior tardanza en devolución.

En esa llamada ademas de mis mas sinceras disculpas y explicándole toda la situación, le dije que el teléfono había estado encendido y se reinició una vez que , según lo que ella me dijo, lo pasaron a “banda negativa”, haciéndome responsable por esto me ofrecí a pagarle los daños que pudiera haberse ocasionado al aparato y siendo necesario, reintegrarle el mismo teléfono. ofrecimiento al que se negó y concluyó la llamada agradeciéndome por la misma y mi sinceridad, a lo que respondí nuevamente “le pido mil disculpas señora”.

Hoy, casi un mes después de estos hechos me encuentro con las publicaciones en redes sociales, escrachando mi nombre y mis lugares de trabajo y no entiendo porque fue necesario eso… Porque la chica nunca fue a retirar su teléfono el mismo día a la cabina ?

Entiendo que era una noche de fiesta y a lo que ésto se presta , pero… Era responsabilidad mía ? Porque, posteriormente a mi pedido de disculpas por no haber visto el teléfono en su momento, no acepto mi devolución de todos los daños del aparato ? ( Siendo que no es responsabilidad mía) Lo único que veo es que hay ánimos de hacer mas problemas y no soluciones, yo se lo que hice y lo que no hice. Mis errores? Los acepto: haber aceptado un objeto perdido esa noche y no darme cuenta que aun lo tenia en mi poder hasta días después. Y el mas grande que fue haber dejado pasar el tiempo. No se que mas quieren , ya tienen en su poder el teléfono, y por todos los “daños” les ofrecí la reparación , no se que mas… Se habla de robo ?

Que intenciones de robo puede tener una persona que SIN SABER QUE TENIA ESTE CELULAR EN SU PODER le proporciona todos sus datos a los familiares y hasta intenta ayudar a encontrarlo ? Ojala las cosas no se hubieran dado así, todas las cosas que tengo las tengo gracias al fruto de mis trabajos. Ojala se pudieran solucionar las cosas de modo diferente pero se que mi accionar nunca fue de forma ilegal, yo no sustraje ningún teléfono, ni lo escondí, ni negué o niego que lo tuve , sino que simplemente NO DI CUENTA QUE HABÍA QUEDADO GUARDADO EN EL BOLSILLO INTERIOR IZQUIERDO DE MI BOLSO JUNTO A LOS CABLES RCA DE ALIMENTACION DE MI CONTROLADOR , PIDO DISCULPAS POR ESO y después de esto, que se encargue la justicia y que la gente, tenga las dos voces de este problema , de ahí en mas que crean en lo que quieran creer

Gabriel Sanchez

Bahía Blanca