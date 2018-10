Infracción de Caza

La Secretaría de Seguridad del partido de Tornquist, informa que personal del puesto Policia Comunal Villa Ventana, junto con el Comando de Prevencion Rural. Circunstancias que se encontraba recorriendo la ruta Provincial nro 76 en el Kilómetro 225, puede divisar una Pick Up modelo Ranger doble cabina domino colocado CQF055 con 5 canes en la caja misma no era del medio, por lo que personal policial, procedió a la identificación de sus ocupantes quienes resultan ser AGUSTINELLI FEDERICO GASTON, oriundo de la localidad de Saavedra, ESMOLI MARIO RAUL domiciliado en paraje el Perdido y CABRAL JONATAN DAMIAN domiciliado en Tornquist. Se pudo constatar que en la caja del mencionado vehículo había faenado dos chachos jabalí y un cuchillo utilizado para la mencionada labor, atento a todo lo mencionado es que se procedió a labrar la infracción a los artículos 268, 273 In A y F, 274, 277 Inc A y 289 de la Ley 10081 (Código Rural).

