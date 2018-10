“En lugar de hacerse cargo de sus errores, siguen hablando del gobierno anterior”

Luego de los dichos del intendente Sergio Bordoni contra el gobierno de Gustavo Trankels sobre las obras de construcción del edificio del CIC (donde funcionan el CATDI, el CPA y consultorios externos de la Sala Norte), y de las 20 viviendas del Plan Buenos Aires Hogar, el concejal del Frente para la Victoria Guillermo Löffler salió a responderle.

“Vemos falencias sobre la gestión y la obra pública que llevan adelante y, en lugar de hacerse cargo de sus errores, siguen hablando de la gestión anterior después de tres años de gobierno”, manifestó a nuestro medio.

“Vemos una mala actitud de parte del intendente y de la Secretaria de Obras Públicas (Gisela Lencinas) mintiéndole a la gente, porque (en el CIC) la capa aisladora está”, agregó.

Respecto a los elementos que estaban tapando la cámara séptica, el ex Secretario de Gobierno indicó que “hace tres años que ellos tienen a cargo la obra, nosotros no sabemos cómo llegó eso ahí no por qué estaba así; lo que si queda claro que hicieron (durante la actual gestión) una vereda arriba de una tapa de inspección”.

Más adelante, sobre las afirmaciones de Bordoni en cuanto a que en las viviendas del barrio en construcción “hubo que levantar los techos porque no tenían caída”, Löffler aseguró que si fue así, “la que se tenía que hacer cargo era la empresa constructora a cargo de la obra, no el municipio”.

“Que el intendente se ponga a solucionar sus temas y deje de hablar del gobierno anterior, menos con mentiras; y si quiere hablar, que primero averigüe. No se ven obras nuevas, estamos siempre en lo mismo, lo único que hacen es criticar”, concluyó.

Nota completa: