Liga Regional de Fútbol: Todos los cruces de inferiores irán el sábado

Dado la suspensión del sábado pasado y la reprogramación para el próximo, los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores se completarán íntegramente el próximo sábado, incluso los partidos de 5ª Racing vs. Empleados de Comercio y Blanco y Negro vs. Peñarol de Pigüé que estaban previstos en principio en días diferenciados.

En consecuencia, el programa a cumplirse en la ciudad de Pigüé es el siguiente:

En la cancha de Peñarol: a las 12:00 Racing vs. San Martín de Santa Trinidad en 8ª, a las 13:15 Racing vs. Club Sarmiento en 7ª, a las 14:45 Racing vs. Boca Juniors en 6ª y a las 16:30 Racing vs. Empleados de Comercio en 5ª.

En la cancha de Unión Pigüé: a las 12:00 Blanco y Negro vs. Automoto en 8ª, a las 13:15 Blanco y Negro vs. Peñarol en 7ª; a las 14:45 Blanco y Negro vs. Unión de Tornquist en 6ª y a las 16:30 Blanco y Negro vs. Peñarol de Pigüé en 5ª.

En la cancha de Deportivo Argentino: a las 12:00 Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan en 8ª, a las 13:15 Club Sarmiento vs. Puan F. Club en 6ª y a las 14:45 Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan en 5ª.

En la cancha de Club Sarmiento: a las 13:15 San Martín de Carhué vs. Automoto en 7ª, a las 14:45 San Martín de Carhué vs. Peñarol en 6ª y a las 16:30 Boca Juniors vs. San Martín de Carhué en 5ª.

En caso de empate al término del tiempo reglamentario se definirá mediante al ejecución de tiros desde el punto penal.

SE INSCRIBIERON PARA EL CLAUSURA

Siete clubes formalizaron hasta la reunión de este lunes su inscripción mediante nota para participar del torneo Clausura de divisiones inferiores. Son ellos: San Martín de Carhué en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Club Sarmiento en 5ª, 6ª, 7ª (2) y 8ª (2); Racing Club en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Deportivo Argentino en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Automoto en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Empleados de Comercio en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª (agrega la más chica de las categorías) y Unión Pigüé en 5ª, 7ª y 8ª (retira la 6ª y agrega la mayor de las divisiones).

De manera verbal Atlético Huanguelén comunicó que se anotará en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª y San Martín de Saavedra en 8ª, mientras Independiente manifestó su postura de no intervenir.

