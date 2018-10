Walter Méndez dejó de ser el Subsecretario de Espacios Culturales

El 30 de septiembre fue el último día de Walter Méndez como Subsecretario de Espacios Culturales de la Municipalidad de Tornquist. El ahora exfuncionario se alejó del gabinete de Sergio Bordoni para radicarse en Punta Alta, donde emprenderá nuevos proyectos de vida.

En diálogo con nuestro medio, Méndez indicó que ya se encuentra en la localidad rosaleña trabajando en dos radios y en Vía País, un nuevo sitio web de noticas del Grupo Clarín que llega a dicha ciudad a través de Vía Punta Alta.

“Dejé el municipio solamente porque me vine a este trabajo, donde además estoy trabajando en un ministerio cristiano en el cual estamos con varios viajes. El año pasado fuimos a Perú, Uruguay y Paraguay; en unos días vamos a la India y a Pakistan; en marzo a Cuba y Venezuela; y más adelante iremos a Kenia y Uganda”, explicó.

“Por todo esto no podía hacer las dos cosas, tenía que tomar la decisión y me definí por lo que a mí me gusta y me llena”, afirmó.

“Estoy totalmente agradecido de haber tenido la oportunidad de ser parte del gabinete del intendente Sergio Bordoni, a quien le agradezco eternamente que me haya considerado –continuó-. Dejé todo lo que sabía hacer y mis ganas y fuerzas en todo lo que se hizo en este tiempo”.

Aseguró que “con los chicos de Cultura con los que trabajé hicimos de techistas, mecánicos, albañiles, electricistas y hasta bacheamos la ruta 76, además de hacer todos los eventos. Estoy conforme con el trabajo que hicimos”.

Más adelante, aunque reconoció que Bordoni le dejó las puertas abiertas para volver, afirmó que “mi futuro está destinado a otra cosa, se cumplió una etapa de mi vida que me ayudó a crecer y a adquirir mucho conocimiento”. “Ahora viene algo nuevo que me gusta que es la vida de misionero, viajar y ayudar, lo que me va a cambiar la vida en muchos sentidos”, cerró.

Nota completa: