Sierra de la Ventana en el olvido(Agrega Audio)

Hace once años que vivo en éste lugar que defino como el más bello de la Provincia de Bs As, aquí todavía los chicos andan solos caminando y en bicicleta, van al Club, a la Biblioteca y a diferentes lugares a divertirse y porque no a tomar un mate.

La crianza para ellos es en absoluta libertad. Valoramos eso por sobre otras cuestiones.

Nunca desde que me radiqué vi al Pueblo en semejantes condiciones.

Alguien escribió alguna vez que una imagen vale más que mil palabras.

Gracias Sergio Marto por tomarte el tiempo de registrar y ubicar cada uno de los lugares de éste Pueblo.

CARLOS MIGUEL DANA

DNI 21715565