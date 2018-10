Fútbol menor: Unión en sexta y Automoto en octava pasaron a semifinales

En las canchas de los cuatro clubes de Pigüé se completó este sábado, con el desarrollo del grueso de los cruces de cuartos de final, el cuadro de semifinales del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

De acuerdo a los resultados registrados, San Martín de Carhué se convirtió en el club que tendrá mayor presencia en dicha instancia, dado que clasificó a tres equipos, mientras Racing de Carhué y Club Sarmiento le siguieron con dos cada uno.

En cuatro de los encuentros disputados ayer fue necesaria la definición mediante la ejecución de penales (los resultados figuran entre paréntesis). Cabe recordar que lo propio ocurrió en los partidos adelantados hace 14 días en la cancha de San Martín de Santa Trinidad.

El detalle completo es el siguiente:

Quinta: Boca Juniors 1 (1), San Martín de Carhué 1 (3); Racing Club 8, Empleados de Comercio 0; Club Sarmiento 1 (3), Tiro Federal de Puan 1 (2) y Blanco y Negro 3, Peñarol de Pigüé 1.

Sexta: Boca Juniors 1, Racing Club 3; Puan F. Club 1, Club Sarmiento 0; Unión de Tornquist 1 (5), Blanco y Negro 1 (4) y San Martín de Carhué 1, Peñarol de Pigüé 0.

Séptima: Club Sarmiento 5, Racing Club 2; San Martín de Carhué 1 (5), Automoto 1 (3) y Blanco y Negro 0, Peñarol de Pigüé 3. El 22/9 en el adelanto, Atlético Huanguelén 2 (3), Empleados de Comercio 2 (0).

Octava: Automoto 2, Blanco y Negro 1; San Martín de Santa Trinidad 2, Racing Club 0 y Tiro Federal de Puan 1, Club Sarmiento “A” 0. El 22/9 en el adelanto, El Progreso 1 (5), Atlético Huanguelén 1 (4).

En semifinales

De acuerdo a lo que establece el reglamento, en las semifinales confrontarán por un lado los ganadores de los partidos I (1° de la A vs. 4° de la B) y IV (3° de la A vs. 2° de la B) y por el otro los vencedores de los cotejos II (1° de la B vs. 4° de la A) y III (2° de la A vs. 3° de la B).

En consecuencia, los enfrentamientos del sábado que viene, en lugar a definir este lunes en la reunión semanal del consejo directivo liguista, son:

Quinta: San Martín de Carhué vs. Blanco y Negro y Racing Club vs. Club Sarmiento.

Sexta: Racing Club vs. San Martín de Carhué y Puan F. Club vs. Unión de Tornquist.

Séptima: Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé y San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén.

Octava: Automoto vs. Tiro Federal de Puan y El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad.

Claudio Meier