Se reanuda el fútbol de liga

Este domingo luego del parate del fin de semana por lluvia se reanuda una nueva fecha del fútbol de liga. La quinta eidición tendrá en Tornquist el choque de Automoto y Puan FC. Por otro lado en Coronel Suarez juegan Boca frente a Unión.

Quinta fecha: Independiente vs. Unión Pigüé; Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Club Sarmiento; San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén; Deportivo Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí y Automoto vs. Puan F. Club.

Posiciones

Sarmiento 9

San Martin C 9

Puan FC 7

Tiro S 7

Automoto 5

Independ. 5

Peñarol G 5

D.Sarmiento 5

Union P 2

A.Huanguel 0

Quinta fecha: Boca Juniors vs. Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro, Empleados de Comercio vs. El Progreso, Peñarol de Pigüé vs. Racing Club y Deportivo Argentino vs. San Martín de Santa Trinidad.

Posiciones

El progreso 8

Peñarol P 7

Union T 7

Boca 7

Racing 6

Blanco y Negro 4

D.Argent. 4

Coemrcio 4

San Martin ST 4

Tiro P 3