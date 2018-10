Ganaron Automoto y Unión

Al cumplirse la quinta fecha del campeonato clausura de fútbol. En nuestra ciudad y por la zona A, Automoto derrotó 2 a 0 a Puan FC con un gol en cada tiempo de Ayrton Nuñez. En división reserva también ganó el azulgrana 4 a 0.

Unión triunfo y a la punta

En Cancha de Boca de Coronel Suarez por primera vez en ese reducto Unión le ganó a Boca por 1 a 0 con el tanto convertido por Ezequiel Schmidt. El verde con este triunfo trepó a la punta de la zona B aprovechando otros resultados. En división reserva Unión que también marcha arriba le ganó 2 a 1 al xeneize suarenze.

Resultados

Zona A

Independiente 2 Unión P 1

Tiro Suarez 1 Sarmiento 0

San MArtin C 2 At Huanguelen 0

Dep Sarmiento 3 Peñarol G 0

Automoto 2 Puan FC 0

Posiciones

San Martin C 12

Tiro S 10

Sarmiento 9

Automoto 8

Independ. 8

D.Sarmiento 8

Puan FC 7

Peñarol G 5

Union P 2

A.Huanguel 0

Sexta fecha: Automoto vs. Independiente, Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento, Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Carhué, Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Coronel Suárez y Club Sarmiento vs. Unión Pigüé.

Zona B

Boca 0 Union T 1

Tiro Federal P 2 Blanco Y negro 1

Comercio 2 El Progreso 1

Peñarol P 1 Racing 3

Dep Argentino 0 San Martin ST 2

Posiciones

Union T 10

Racing 9

El progreso 8

San Martin ST 7

Peñarol P 7

Boca 7

Comercio 7

Tiro P 6

Blanco y Negro 4

D.Argent. 4

Sexta fecha: Deportivo Argentino vs. Boca Juniors, San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé, Racing Club vs. Empleados de Comercio, El Progreso vs. Tiro Federal de Puan y Blanco y Negro vs. Unión de Tornquist.

El exquisito Ayrton Nuñez fue figura con sus dos goles en Automoto(Gentileza Depor Tornquist)