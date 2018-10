Liga Regional de Fútbol: Están las sedes para las semifinales de inferiores

Este lunes, en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, quedaron definidas las sedes para los partidos semifinales del torneo Apertura de divisiones inferiores.

Los cruces se pondrán en marcha el próximo jueves, con el enfrentamiento de 5ª categoría entre Club Sarmiento y Racing Club a desarrollarse a partir de las 16:00 en el estadio “Eduardo Gayraud” de la institución de Pigüé, tras un acuerdo al que arribaron los involucrados.

El resto de las confrontaciones se llevarán a cabo el próximo sábado. En la cancha “Benito Herr” de Independiente de Pueblo San José se medirán en 8ª, desde las 14:00, El Progreso y San Martín de Santa Trinidad.

En la cancha de Deportivo Argentino de Pigüé, en tanto, se enfrentarán a las 13:15 San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén en 7ª, a las 14:45 San Martín de Carhué vs. Racing Club en 6ª y a las 16:30 San Martín de Carhué vs. Blanco y Negro en 5ª.

Por otro lado, en la cancha de Unión Pigüé se medirán a las 13:15 Automoto vs. Tiro Federal de Puan en 8ª; a las 14:30 Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento en 7ª y a las 15:45 Puan F. Club vs. Unión de Tornquist en 6ª.

ORGANIZAN EL TORNEO CLAUSURA

Para el próximo lunes, día en el que se cerrarán las inscripciones, están citados los delegados de los clubes a los efectos de organizar el torneo Clausura de divisiones inferiores.

En relación a la sesión anterior se agregaron mediante nota Peñarol de Pigüé, Blanco y Negro y Atlético Huanguelén en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, El Progreso en 6ª y 8ª y San Martín de Saavedra en 8ª.

Claudio Meier – Nuevo Día