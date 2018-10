Eduardo Lazzari: “Estamos preocupados por la intervención en la Plaza y las obras de Salamone”

En una nota radial en FM de la Ciudad , el historiador y presidente de la Fundación Francisco Salamone, Eduardo Lazzari, se muestra preocupado por la intervención del gobierno municipal en la Plaza Ernesto Tornquist. Destaca que, como Patrimonio Histórico Nacional, no se realizaron consultas, ni se pidieron permisos para intervenir y ejecutar las modificaciones, entre las que están: la extracción de árboles, el retiro de bancos y hasta la posible demolición del mástil de la plaza.

Fundamentó que las obras declaradas “Patrimonio Nacional”, requieren de autorización del estado para ser modificadas, y la Plaza de Tornquist está considerada como una obra “única e importantísima” por el diseño de los Arquitectos Carlos Thays y Francisco Salamone.

“El motivo de mi llamado ayer, que deriva en esta charla, tuvo que ver con que empecé a recibir fotografías de las obras que se estaban haciendo en la plaza, yo había tenido información, uno muchas veces no termina de prestarle atención como corresponde y asumo mi parte de responsabilidad, pero teníamos entendido que simplemente era un reemplazo de los árboles que no estaban en condiciones, a partir de las fotografías que hemos recibido y de algunas informaciones, estamos muy preocupados, porque la plaza de Tornquist, esa maravilla ahí frente a la municipalidad, que hemos disfrutado muchas veces e incluso en alguna ocasión juntos, forma parte del patrimonio histórico y artístico de los argentinos, y nos hemos intentado comunicar con las autoridades nacionales que preservan el patrimonio, quedamos en una reunión para evaluar lo que esta ocurriendo, y me sorprendió muy gravemente el hecho de que la Comisión Nacional de Monumentos Históricos no estaba al tanto del grado de intervención que se había hecho y sobre todo porque cuando se hizo la declaratoria de patrimonio histórico, monumento histórico nacional de la plaza, del conjunto monumental con la municipalidad, eso implica que para cambiar una lamparita de la plaza, hay que pedir permiso en la Comisión Nacional, y no lo tenían muy presente, no quiero avanzar sobre lo que no me han contestado, pero parece ser que el asunto reviste gravedad. No debería haberse tocado nada que tuviera que ver con el mobiliario, y han aparecido bancos nuevos, y algunas cosas que nos parecen muy preocupantes”.

“Ahora vamos a avanzar sobre la cuestión, sí se ha puesto en discusión, esto lo sabemos porque hemos llegado a ser consultados, la intención de restaurar el parque a lo que Thays había definido. La plaza de Tornquist tiene una relación importante con el parque de Azul, porque son dos obras que están vinculadas entre Thays y Salamone, entonces tenemos una larga relación ya de muchos años, hace mas de 15 años que visito con cierta regularidad Tornquist, y nos preocupa esta cuestión y nos preocupó el tema de la falta de información en los organismos de control, de estas cuestiones, a mi concretamente, y me hago cargo, en su momento me preguntaron si para mi, en mi carácter de presidente de la fundación , la obra de Salamone en la plaza era tan importante como para conservarla o se podía volver al proyecto de Thays, y yo contundentemente cuando fui consultado, dije que ya la consolidación de esta plaza que es una mezcla de dos de los mejores paisajistas que tuvo la Argentina, con esa iglesia ahí ubicada en forma tan magistral, el monumento y los diversos ejes, es algo que tiene que preservarse para la historia, incluso habría que pensar en como reponer las viejas farolas de Salamone, que tenían una forma un poquito diferente, y que no es un trabajo complicado”.

“Yo lo que espero es, antes de fin de año, poder darme una vuelta por allí, cuando lo haga en primer lugar así telefónicamente, estoy a disposición cotidianamente para ustedes, para mi ir a Tornquist es el placer además en esa vieja esquina comerme unas buenas empanadas, le mando un saludo a la gente allí donde siempre recalamos y sobre todo el buen trato que siempre nos han dado la gentileza, eso quiero destacarlo, siempre que vamos la posibilidad de visitar el edificio municipal sea cual fuere la administración, he ido a Tornquist con varias administraciones y siempre la cordialidad que es la que marca la ciudad, esta dada cuando uno se da una vuelta, lo mismo ahí en Saldungaray, donde nos reciben, que nos dan ganas de quedarnos por allí”. Finalizó Eduardo Lazari.

Lazzari se mostró preocupado por la intervención del patrimonio histórico