Fútbol de liga nueva fecha

Esta tarde desde las 15.30 y 13.30 en reserva se jugará una nueva fecha del fútbol de la liga de Coronel Suarez. En nuestra ciudad cotejarán Automoto recibiendo la visita de Independiente de Pueblo San José.

En el caso de Unión que marcha puntero en su zona en ambas categorías viajará nuevamente a Coronel Suarez para enfrentarse con Blanco y Negro.

Sexta fecha: Automoto vs. Independiente, Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento, Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Carhué, Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Coronel Suárez y Club Sarmiento vs. Unión Pigüé.

Posiciones

San Martin C 12

Tiro S 10

Sarmiento 9

Automoto 8

Independ. 8

D.Sarmiento 8

Puan FC 7

Peñarol G 5

Union P 2

A.Huanguel 0

Sexta fecha: Deportivo Argentino vs. Boca Juniors, San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé, Racing Club vs. Empleados de Comercio, El Progreso vs. Tiro Federal de Puan y Blanco y Negro vs. Unión de Tornquist.

Posiciones

Union T 10

Racing 9

El progreso 8

San Martin ST 7

Peñarol P 7

Boca 7

Comercio 7

Tiro P 6

Blanco y Negro 4

D.Argent. 4