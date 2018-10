Ganó Automoto y perdió Unión

Antes de que se juegue el venidero domingo el clásico interzonal entre Unión y Automoto, los elencos de nuestra ciudad completaron la sexta fecha del clausura.

Automoto, en su cancha sumó una nueva victoria que lo coloca segundo en su zona al derrotar por 2 a 1 a Independiente de Pueblo San José.

Los goles fueron convertidos por Agustín Franco a los 16 y Ramon Aller a los 30, ambos en el segundo tiempo. El descuento lo consiguió Emiliano Aliberti a los 33 de penal. En división reserva goleó Automoto 5 a 0.

Unión por su parte cayó en Coronel Suarez frente a Blanco y Negro por 2 a 1. Convirtió los dos goles del local Joaquin Kraft. Descontó para Unión Juan Heiland a los 50 minutos del epílogo. Se fue expulsado el arquero del verde Juan Stefanoff. En reserva sigue como único líder con 18 unidades Unión tras golear 3 a 0.

Resultados

Automoto 2 Independiente 1

Puan FC 0 D. Sarmiento 0

Peñarol G 0 San Martin Carhue 2

At Huanguelen 4 Tiro Suarez 2

Sarmiento 3 Union P 3

Posiciones

San Martin C 15

Automoto 11

Tiro S 10

Sarmiento 10

D.Sarmiento 9

Indepndiente 8

Puan 8

Peñarol G 5

Unipn P 3

Huanguelen 3

Zona B

Dep Argentino 1 Boca 1

San Martin ST 2 Peñarol P 0

Racing C 5 Comercio 1

El progreso 2 Tiro Puan 2

Blanco y Negro 2 Union T 1

Posiciones

Racing 12

Union T 10

San Martin ST 10

El Progreso 9

Boca 8

Peñarol P 7

Comercio 7

Tiro Puan 7

Blanco y Negro 7

D.Argentino 5

Pxma Fecha:

Séptima fecha (interzonales): Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, El Progreso vs. Independiente, Unión de Tornquist vs. Automoto, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento.

Agustín Franco marcó uno de los goles de Automoto