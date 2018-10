Fútbol de liga: Los partidos desde el domingo comenzarán a las 16

A partir del próximo domingo, a sugerencia de Boca Juniors por la celebración del Día de la Madre, los partidos comenzarán media hora más tarde, es decir los preliminares de Reserva a las 14:00 y los cotejos de Primera división a las 16:00, según quedó resuelto este lunes en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Coincide con lo que será la realización de los interzonales, de acuerdo al siguiente detalle: Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, El Progreso vs. Independiente, Unión de Tornquist vs. Automoto, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento.

Por otra parte, quedó establecido que las finales del torneo Apertura de divisiones inferiores, que consagrará a los campeones de la presente temporada, se disputarán el próximo sábado en el estadio “Walter Alric” de Deportivo Argentino de Pigüé dado su condición de neutral y equidistante.

A las 12:00 confrontarán Automoto vs. San Martín de Santa Trinidad en 8ª, a las 13:15 San Martín de Carhué vs. Club Sarmiento en 7ª, a las 14:45 San Martín de Carhué vs. Puan F. Club en 6ª y a las 16:30 San Martín de Carhué vs. Racing Club en 5ª.

Además, se diagramó la realización de un torneo “Extra” para los menores con los clubes que se anotaron divididos en 4 zonas. Se jugará desde el sábado 27 del corriente a una rueda y clasificarán para los cuartos de final los dos primeros de cada una de ellas.

La zona “A” está integrada por Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª; San Martín de Saavedra se acopla en 8ª), Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª), Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª).

La zona “B” está conformada por Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “C” la componen Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “D” la integran Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Santa Trinidad (6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso (6ª y 8ª).

Las zonas de 5 (A y D) tendrán que jugar una fecha el lunes 19 de noviembre, feriado nacional (Día de la Soberanía Nacional), o en su defecto adelantar entre semana, de manera tal de comenzar con los cruces definitorios el sábado 24.

En cuartos de final se enfrentarán en cada categoría: 1º de la A vs. 2º de la B, 1º de la B vs. 2º de la A, 1º de la C vs. 2º de la D y 1º de la D vs. 2º de la C.

Claudio Meier